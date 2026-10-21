Colau denuncia el veto de ideológico de Trump: "Milei puede venir a España a insultarnos, pero a mí no me dejan ir a un encuentro de DDHH"

Los detalles EEUU se quedó con su pasaporte y ahora le han denegado la visa. La candidata de Frente Amplio vincula este bloqueo de la Administración Trump a su persona como una consecuencia de su "participación en esa misión humanitaria (la Flotilla) a Gaza".

Ada Colau, candidata de Frente Amplio, ha denunciado que Estados Unidos le ha negado el visado para viajar a Puerto Rico, vinculando esta decisión a su participación en una misión humanitaria a Gaza. En una entrevista en Al Rojo Vivo, Colau explicó que ya había viajado a Puerto Rico sin problemas y que el control de fronteras, bajo la administración de Trump, es arbitrario. Tras un interrogatorio en la embajada de EE.UU., le retuvieron el pasaporte y le denegaron la visa. Colau critica el autoritarismo de Trump y sus aliados, señalando la contradicción con la libertad que pregonan.

"Así es como las gastan los amigos de PP y Vox", ha alertado la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, después de que Estados Unidos le haya negado el visado para viajar a Puerto Rico.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Colau ha explicado que todo comenzó "hace semanas", cuando ella aún no era candidata a la presidencia del Gobierno y en su trabajo para la Fundación Sentit Comú. La candidata ha explicado que ella ya estuvo hace dos años y medio en Puerto Rico "sin ningún problema". Y es que el control de las fronteras de este país, como colonia, depende de la Administración Trump.

"Esto ya lo he hecho en el pasado como algo normal", ha seguido explicando Colau. Pero en esta ocasión, hace meses, le denegaron la ESTA. "Me sorprendió que me la denegaron cuando no me lo habían hecho nunca hasta ahora. Entonces solicité reunión en la embajada de Estados Unidos en Madrid para tramitar la visa", ha seguido explicando.

Y ahí es cuando llegó su sorpresa. "Después de hacer horas de cola con muchos otros ciudadanos, de repente empezaron a hacerme un interrogatorio sobre mi viaje en la Flotilla con la misión humanitaria que hicimos para intentar llegar a Gaza con ayuda humanitaria", ha denunciado.

Un interrogatorio tras el que "se me quedaron el pasaporte" y con el que ahora le han notificado que le deniegan la visa. Una decisión que Colau vincula claramente a su "participación en esa misión humanitaria a Gaza".

Así las cosas, la candidata de Frente Amplio ha asegurado que siguen en contacto con la embajada de EEUU para que le permitan viajar a Puerto Rico. "Llama la atención que Trump, que se llena tanto la boca de la palabra libertad, luego esté cerrando sus fronteras a cualquier persona que sencillamente no le gusta, porque en mi caso no tenía ningún argumento legal", ha detallado insistiendo en que ella "ya había viajado a Puerto Rico y había viajado a Estados Unidos con normalidad".

"Es un ejemplo más del autoritarismo que protagonizan Trump y sus amigos como Milei. Ellos sí que pueden viajar", ha asegurado Colau en referencia a la reciente visita del presidente de Argentina a Madrid. "Milei puede venir a España a insultarnos a todos, al presidente, al conjunto de la población, a los periodistas, pero en cambio a mí no me dejan ir a un encuentro sobre derechos humanos y municipalismo en Puerto Rico. Así es como las gastan los amigos de PP y Vox", ha sentenciado.

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