Los profesores de Madrid marchan en una bicicletada en defensa de la escuela pública: "Tenemos que hacer fuerza entre todos"

El contexto La huelga indefinida en la educación pública madrileña lleva a cabo nuevas acciones con el objetivo de reclamar mejoras salariales, bajada de ratios o reducción del número de horas lectivas.

Los profesores de la escuela pública de la Comunidad de Madrid han organizado bicicletadas como nueva acción reivindicativa para este martes, demandando mejoras salariales, reducción de ratios en las aulas y menos horas lectivas. Inma, una profesora participante, insta a sus colegas y a la ciudadanía a unirse en presión al gobierno regional a través del servicio de 'Sugerencias, Quejas y Reclamaciones'. Además, exige que se aclare el destino del dinero ahorrado de sus sueldos, sugiriendo que se invierta en infraestructura escolar. Las movilizaciones culminarán el jueves con una concentración y manifestación en Madrid.

Las bicicletadas son la nueva acción reivindicativa que los profesores de la escuela pública de la Comunidad de Madrid llevarán a cabo este martes. Sus reivindicaciones siguen siendo las mismas: mejora de salarios, reducción de ratios en las aulas y reducción de horas lectivas.

En laSexta hemos podido hablar con Inma, una profesora que participa en una de esas bicicletadas, que hace un llamamiento a todos los profesores para "hacer fuerza entre todos" y también a la ciudadanía, para que utilice el servicio de 'Sugerencias, Quejas y Reclamaciones' de la Comunidad de Madrid y así hacer presión para que el gobierno regional actúe frente a sus demandas.

Inma también pide que el gobierno regional diga "de forma transparente" qué va a hacer con el dinero "que se van a ahorrar" de sus sueldos y que ese dinero "se dedique a infraestructura" de los centros.

Las bicicletadas saldrán desde varios puntos y se irán parando en diferentes centros. Las movilizaciones volverán a la capital este jueves con una concentración frente a la Asamblea de Madrid a partir de las 10:00 horas, coincidiendo con el pleno que se celebra ese día. Por la tarde habrá una manifestación a partir de las 18:00 horas que irá entre la estación de Atocha y la calle Alcalá.

El Comité de Huelga de Educación en Madrid ha pedido a Ayuso que no criminalice las protestas y al Gobierno que investigue las cargas policiales. Asimismo, el Comité denuncia la campaña de desprestigio que considera que están sufriendo por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y, en concreto, de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

En un comunicado acusa a Ayuso de intentar "desacreditar una movilización legítima" y pretender proyectar una imagen de violencia sobre un colectivo que está ejerciendo pacíficamente sus derechos fundamentales. Por ello, exige a la Consejería de Educación que abandone "la confrontación" y se siente a negociar con el Comité de Huelga, ya que insisten en que no quieren prolongar los paros, sino que, por el contrario, su objetivo es que la huelga "deje de ser necesaria".

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