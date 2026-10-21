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tras la visita de milei

Ferreras: "Que los periodistas seamos una peste para determinados personajes es un lujazo, un privilegio"

Antonio García Ferreras ha reaccionado en Al Rojo Vivo a los ataques de Javier Milei contra la periodista de Cadena SER Julia Molina y ha señalado también a Óscar Puente por sus críticas a medios y profesionales de la información.

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La visita del presidente argentino, Javier Milei, a España ha estado marcada por sus ataques al Gobierno, al presidente y también a periodistas. Entre ellos, Julia Molina, de la Cadena SER, a quien el mandatario ha dedicado descalificaciones tras una pregunta sobre su presencia en el país y la reacción del PP y Vox.

Ante estos ataques, Antonio García Ferreras ha reaccionado en Al Rojo Vivo y ha señalado también a Óscar Puente, al que ha vinculado con esta forma de actuar. "Óscar Puente, que también se apunta a esa estrategia insultando a medios de comunicación y periodistas", ha afirmado el presentador.

Ferreras ha defendido la labor de los periodistas frente a quienes los convierten en objetivo de sus críticas y ha reivindicado el valor de incomodar a determinados personajes públicos. "Que los periodistas seamos una peste para determinados personajes es un lujazo, un privilegio", ha sentenciado.

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