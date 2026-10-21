El Gobierno vasco compra a Blackstone 510 viviendas protegidas en Donostia por 196.000 euros cada una para mantenerlas como alquiler protegido

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, durante un pleno en el Parlamento Vasco

Los detalles El precio final de todas las viviendas ha sido de algo más de 100 millones de euros, lo que supone unos 196.000 euros por cada una. Esto significa que el Gobierno Vasco ha podido comprarlas a precio de VPO y no de mercado.

El Gobierno Vasco ha decidido comprar a Testa las 510 viviendas de Benta Berri en San Sebastián para evitar el desahucio de los inquilinos en régimen de alquiler, según informó el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana. Denis Itxaso, consejero del departamento, dará detalles de la operación en una rueda de prensa. El Ayuntamiento de San Sebastián aprobó una moción instando al Gobierno Vasco a buscar soluciones para evitar los desahucios de estas viviendas protegidas, cuyos contratos vencen en 2028. Las viviendas, adjudicadas en 1998, fueron adquiridas por Testa Homes, parte del fondo Blackstone, en 2016. Los vecinos han intensificado sus movilizaciones ante el fin de la protección pública en 2028.

El Gobierno Vasco comprará a Blackstone las 510 viviendas de Benta Berri en San Sebastián, cuyos vecinos en régimen de alquiler tenían el peligro de ser desahuciados, según ha informado el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha explicado en una entrevista en la 'Cadena SER' que se ha tratado de un "camino largo" que "empezó hace ya unos meses". Así, ha agradecido la "confianza y paciencia" de los vecinos, algo que les ha permitido negociar "en una posición suficientemente cómoda".

El precio final de todas las viviendas ha sido de algo más de 100 millones de euros, lo que supone unos 196.000 euros por cada una. Esto significa que el Gobierno Vasco ha podido comprarlas a precio de VPO y no de mercado.

El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián aprobó el pasado 26 de marzo una moción en la que se instaba al Gobierno Vasco a buscar "soluciones y evitar el desahucio" de los vecinos de las viviendas protegidas en régimen de alquiler (VPP) de Benta Berri, cuyos contratos finalizan en 2028.

En total, se trata de 510 viviendas situadas en las calles Resurrección María de Azcue, Bertsolari Xalbador y Plaza José María Sert de la capital guipuzcoana, que fueron adjudicadas en 1998. El Gobierno Vasco cedió el derecho de superficie para la construcción de 510 viviendas protegidas a las empresas Metrovacesa y Vallehermoso por un periodo de 75 años.

Estas dos empresas se fusionaron posteriormente con la socimi Testa Residencial, y posteriormente trasmitidas a Testa residencial, hoy Testa Homes, que forma parte del fondo Blackstone.

Las 510 viviendas protegidas destinadas al alquiler se calificaron formalmente en noviembre de 1998 por un plazo de protección de 30 años, fijando su fecha de vencimiento para noviembre de 2028.

En 2016, los bloques de pisos fueron adquiridos por la socimi Testa Homes, controlada por el fondo de inversión global Blackstone. A principios de 2026, los vecinos de Benta Berri empezaron a movilizarse cuando cerca de 40 inquilinos recibieron notificaciones de que sus contratos de alquiler no serían renovados a su vencimiento.

Con el horizonte del fin de la protección pública fijado para noviembre de 2028, los vecinos -agrupados en la asociación Alokairu y apoyados por colectivos como Stop Desahucios- intensificaron sus movilizaciones.

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