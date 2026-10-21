Milei en Madrid, ¿visita incómoda?: Sol proporciona con cuentagotas los datos sobre su encuentro con Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entrega la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente de Argentina, Javier Milei

Los detalles Sol confirma, tras horas de silencio, que Ayuso mantendrá una "reunión institucional" con Milei a las 17:00 horas. Sin embargo, no especifica el lugar ni convoca a los medios al encuentro, asegurando que serán ellos quienes proporcionen el material gráfico.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha llegado a España para apoyar a partidos de ultraderecha y derecha en las elecciones anticipadas del 29 de noviembre. Sin embargo, no contará con el respaldo de Santiago Abascal, líder de Vox, y no se ha confirmado un encuentro con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde Sol, no han confirmado ni descartado la reunión, manteniendo silencio sobre los detalles. Mientras tanto, la agenda de Milei indica que se reunirá con Ayuso tras su paso por la Fundación Disenso. La situación sigue sin aclararse oficialmente.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha aterrizado en España para apoyar a los partidos de ultraderecha y derecha en la campaña de las elecciones anticipadas convocadas para el 29 de noviembre.

Pero Milei no contará con el respaldo de su "gran amigo", el líder de Vox, Santiago Abascal, tampoco se conoce dónde se producirá su encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un encuentro al que no se ha convocado a la prensa.

Después de una mañana con información a cuentagotas, en la que desde Sol no confirmaban si se iba a producir el encuentro entre ambos mandatarios, finalmente Ayuso y Milei se reunirán este miércoles a las 17.00 horas, tal y como desveló el portavoz de la Casa Rosada en un primer momento.

Porque a pesar de que la agenda del presidente argentino apuntaba a que la reunión se produciría este miércoles por la tarde, Sol ha ido por las ramas. Primero, dejando en el aire que eso se pudiera producir y más tarde confirmando el encuentro pero sin decir el lugar.

Este encuentro tendría lugar en un contexto en el que continúa la huelga definitiva por la educación pública en Madrid, que dejó una violencia policial desmedida ante las puertas de un acto de Ayuso. Ante esto, este martes tanto la presidenta madrileña como la Consejera de Educación vaciaron su agenda.

Protesta universitaria contra la participación de Milei

De hecho, la Plataforma URJC por la Pública ha convocado este miércoles una protesta universitaria en el campus de Vicálvaro, a las 12.30 horas, contra la participación del presidente de Argentina, Javier Milei, y su "agenda propagandística" en el acto de apertura DE la 10ª Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca.

"Queremos expresar nuestro firme rechazo a la visita del presidente de la República Argentina", ha trasladado la plataforma en un comunicado, en el que ha señalado que la escuela austriaca de economía "no es una teoría consolidada y carece de consenso sobre su validez" y que su "desproporcionada presencia institucional y difusión solo se explica por la financiación privada y por un vector de clase".

En lo económico, han subrayado que Javier Milei representa "la rama más radical de esta escuela, el anarcocapitalismo" y han señalado que Argentina se ha convertido en "su laboratorio con un coste social ya medible -millones de personas, especialmente niños, se encuentran bajo el umbral de la pobreza-, costes que ni la estabilización macroeconómica ni el respaldo financiero condicionado del FMI podrán disfrazar eternamente".

Consideran que la presencia en la universidad del presidente argentino en la URJC "no es la de un académico más", sino que es un jefe de Estado en ejercicio que llega a Madrid "con una agenda propagandística que pretende apoyar a la ultraderecha en periodo preelectoral" lo que, a su juicio, supone "un intento de injerencia electoral".

El PP ve normal que Ayuso se reúna con Milei

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha considerado este miércoles "normal" que si un jefe de Estado de una "nación hermana" como Argentina está de visita en la Comunidad de Madrid se reúna con su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, teniendo en cuenta los intereses "económicos, sociales y culturales" que existen.

Muñoz ha respondido así en una entrevista en Telecinco recogida por EFE, al ser preguntada si eso es un acierto o podría alimentar más la teoría de los recortes y por si la dirección del PP nacional ha evitado que Ayuso se reúna con Milei, que hoy visita España.

La dirigente popular ha recordado que Milei es un jefe de Estado de una "nación hermana" con muchos intereses económicos, sociales, culturales y emocionales con los españoles y que, de reunirse, sería en el marco de las "relaciones normales" de lo que tiene que ser.

"Si Isabel Díaz Ayuso se reúne con Milei como presidenta de la Comunidad de Madrid es algo normal con un jefe de Estado que viene a la Comunidad. Repito tenemos muchos intereses con Argentina", ha remarcado.

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