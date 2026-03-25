Nogueras desvela que Junts apoyará el decreto anticrisis: "El PSOE ha aprendido que tiene que integrar nuestras propuestas"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, confirma en Al Rojo Vivo que apoyarán el decreto anticrisis del Gobierno ya que el PSOE ha integrado en él alguna de las propuestas planteadas por Junts, como la de bajar el IVA a los autónomos.

Miriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, confirma en una entrevista en Al Rojo Vivo que sí van a apoyar el decreto anticrisis del Gobierno para paliar los efectos económicos provocados por la guerra en Irán. Un decreto que no tenía todas las garantías de salir adelante, ya que Podemos había informado que se abstendría y todo quedaría, por tanto, en manos de PP y Junts.

Sin embargo, los de Carles Puigdemont han aceptado votar a favor de este decreto a cambio de haberle arrancado al Gobierno algunas de sus propuestas como la de eliminar el IVA para los autónomos. "El PSOE ha entendido y ha aprendido que con Junts per Catalunya lo que hace falta es incorporar íntegramente nuestras propuestas", afirma contundente Nogueras.

La portavoz de Junts señala que aunque su partido haya roto relación con el PSOE, hace semanas registraron un listado de las propuestas que "nosotros [Junts] convenimos que se tienen que empezar a aplicar (...) Y el jueves recibieron la llamada de Moncloa diciéndonos que iban a incluir esas propuestas".

Es verdad, aclara Nogueras, que una vez publicado el Real Decreto, "una medida que para nosotros es importantísima, que es dar aire a los autónomos, sobre todo a los que facturan menos de 85.000 euros, no estaba incorporada, pero el Gobierno nos había hecho llegar que sí tenía interés en poder aplicar ya esta medida".

Por lo tanto, afirma Nogueras que esta misma semana, el Gobierno confirmó a los medios que, efectivamente, esta medida de Junts per Catalunya, que también se vota mañana, "va a tirar adelante". De modo que, este decrteto anticrisis "va a tener nuestros votos", confirma la política.