Nogueras responde a Rufián tras sus duras críticas a Junts: "Algunos necesitan mentir para tapar la ineficacia de sus políticas"

Miriam Nogueras, portavoz de Junts por Catalunya en el Congreso, responde a Gabriel Rufían, portavoz de ERC, después de que éste haya sido muy crítico con su partido por no querer aprobar el decreto de vivienda. Minutos después de estas palabras, Nogueras responde en Al Rojo Vivo.

Miriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, confirma en Al Rojo Vivo, en directo desde la Cámara Baja, minutos después de la celebración del pleno monográfico sobre la guerra de Irán, que votarán a favor del decreto anticrisis ya que el PSOE ha incluido algunas de sus propuestas, como la eliminación del IVA a los autónomos.

Sin embargo, no será así con el decreto de vivienda que parece que todo apunta a que no saldrá adelante ya que las derechas votarán en contra: PP, Junts y Vox. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, se ha mostrado muy crítico en su intervención en el Congreso con esta decisión de Junts.

"El decreto de vivienda, por mucho que diga la derecha catalana, en ningún momento habla de expropiación y ni de topes ni de quitarle delitos a los okupas. Mienten, como casi siempre. Si tumban este decreto, yo les deseo años de ostracismo político", declaraba contundente Rufián en el atril del Congreso de los Diputados.

Minutos después de este momento, y al preguntarle Antonio García Ferreras por esas declaraciones, Nogueras respondía contundente en Al Rojo Vivo: "Creo que es evidente que algunos necesitan mentir para poder tapar la ineficacia de sus políticas, su ineptitud y el problema, porque si se solucionan los problemas, que es lo que estamos intentando hacer nosotros con nuestros siete diputados, a ellos se les termina el relato y si se les termina el relato se les termina la propaganda".

Entrando de lleno en el quid de la cuestión, del decreto de vivienda, según Nogueras, "las políticas de vivienda, como todas las políticas, se tienen que evaluar en función de los resultados. Y todos hemos visto en estos últimos años que los resultados de estas políticas, que esta gente está defendiendo y está imponiendo son un fracaso, son un absoluto fracaso".

De modo que, "lo que hemos hecho desde Junts ha sido listar las propuestas que tenemos, propuestas que están aplicándose en otros países y que están revirtiendo esta tendencia terrible en el acceso a la vivienda" y añade algunos datos que, según afirma la portavoz de Junts, "no hay propaganda que los tape": "En Barcelona, en la que ellos llevan gobernando 42 de los últimos 46 años y que creemos que ha sido su laboratorio experimental, los precios han subido en los últimos cinco años un 63% y la oferta de alquiler ha bajado un 90%".

Por lo tanto, afirma contundente que "las políticas de esta gente están destrozando el mercado de alquiler y han convertido algo que había costado mucho recuperar después del franquismo, que era el mecanismo del alquiler". Asimismo, concluye que, con todo, lo que han hecho en el Congreso es explicar que "hay una alternativa que funciona" sobre la vivienda, avanzando por tanto ese 'no' en contra al decreto de vivienda.

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