Nogueras avanza que Junts votará 'no' al decreto ómnibus: "Este chantaje nosotros no lo entendemos"

El decreto 'ómnibus' de escudo social, que incluye la revalorización del 2,7% de las pensiones y medidas como la prohibición de desahucios y cortes de suministros para personas vulnerables, podría no ser aprobado en el Congreso. Miriam Nogueras, de Junts, ha anunciado que votarán en contra porque el Ejecutivo pretende que se decidan "muchos temas muy diferentes" en una sola votación. Nogueras ha señalado que apoyarían la revalorización de las pensiones si se presenta como un decreto separado. Sin el apoyo de Junts, el Gobierno necesitaría los votos del PP para su convalidación.

El decreto 'ómnibus' de escudo social que se votará el próximo martes en el Congreso podría no contar con los apoyos necesarios para salir adelante después de que Miriam Nogueras haya reconocido en Al Rojo Vivo que Junts votará que 'no'.

La diputada ha criticado que el Ejecutivo pretenda que, con una sola votación, decidan sobre "muchos temas muy diferentes". De esta forma, ha admitido que están dispuestos a votar que 'sí' a la revalorización de las pensiones siempre y cuando se presente como un real decreto separado. "Tiene margen de tiempo para quitarlo y que no vaya con otros temas donde no hay consenso", ha destacado.

Por tanto, ha insistido en que, si de verdad les preocupan los pensionistas, deben presentar un real decreto en el que solo esté contemplado este asunto y no se vote con otros temas, como la vivienda, con los que no están de acuerdo.

"Este chantaje no lo entendemos. Queremos entender que se quiera apoyar a los pensionistas, con eso estaremos siempre", ha asegurado.

La portavoz de Junts en el Congreso ha confesado que esperan que el Gobierno se haya "confundido". "Si plantea la revalorización de las pensiones, votaremos 'sí'", ha zanjado.

El decreto ómnibus fue aprobado en el Consejo de Ministros del 23 de diciembre y ahora debe convalidarse en el Congreso. Sin los votos de Junts, necesitaría los del PP para poder salir adelante.

Entre las medidas que recoge, está la revalorización del 2,7% con carácter general para las pensiones, así como otras integradas en el conocido como escudo social que pasan por la prohibición de los desahucios o el corte de agua, luz y gas para personas vulnerables.

