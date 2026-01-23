Goicolea (ingeniero), sobre la "hipótesis principal" del accidente: "Es una rotura en la vía que se ha producido, si no súbitamente, sí en un plazo de unas horas o de algún día"

El vocal de la Asociación Ingeniero de Caminos, José María Goicolea, analiza en este vídeo el informe preliminar de la CIAF, que apunta a la rotura de la vía como la principal hipótesis del accidente ocurrido en Adamuz.

"Parece un informe bastante riguroso. Parece que hay una rotura de la vía que han recogido esas secciones de carril y que se están analizando. Y lo que parece también razonable, o se puede deducir, es que es una rotura que se ha producido, si no súbitamente, sí en un plazo de unas horas o de algún día", añade el experto.

Es decir, "que por algún motivo eso no se ha detectado en las inspecciones anteriores", apunta Goicolea. Por lo que, "es muy importante el análisis que se haga ahora de esa sección en laboratorios especializados de fractura y fatiga para poder determinar, definitivamente, si ha sido una rotura frágil o si ha sido una fractura a bajo número de ciclos, es decir, un defecto importante, pero que se desarrolla relativamente rápido, o por una fatiga con alto número de ciclos, que implica que es algo que se ha desarrollado lentamente a lo largo de más tiempo".

Y hasta que no tengamos ese dato, sentencia el ingeniero, "no podemos hacer muchas más hipótesis".

Por otro lado, en cuanto al por qué se pudo romper la vía, Goicolea explica que primero, hay que determinar qué tipo de rotura tiene la vía y esto todavía no se ha hecho, por lo que no podemos adelantar acontecimientos. Una vez que se haga eso, habrá que analizar diversos escenarios de por qué se rompió. Obviamente, "un escenario es que la se ha roto en la sección de soldadura y que esa sección de soldadura por algún problema que no se haya detectado o tuviera un defecto inicial".

No obstante, puntualizada el experto, "me consta que las soldaduras que se desarrollan se inspeccionan el 100% de ellas y además por varios métodos diferentes". Pero "obviamente, algo ha fallado. Y eso hay que determinarlo". En el vídeo podemos ver al completo su anñalisis científico.

