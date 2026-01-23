Ayuso no se cansa de mentar a ETA y provoca la ira de Consuelo Ordóñez: "Ahora sufro el odio de la derecha abertzale"

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid hace uso de cualquier momento para recordar a la banda terrorista, también durante el homenaje por el aniversario de Gregorio Ordóñez. "Qué ocurriría si vuelven a nacer nuevos Gregorios Ordóñez en País Vasco. ¿Volverían a tener que ir escoltados?", se preguntó.

Lo de Isabel Díaz Ayuso y ETA ya es una constante. La presidenta madrileña no cesa en su empeño de sacar a la banda terrorista allá dónde puede y cuándo puede, eso sí, provocando la ira de muchos, incluso de los familiares de las víctimas de los propios terroristas.

La 'popular' volvía a hacer uso de un acto público, en este caso el homenaje del PP de este jueves por el aniversario de la muerte de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, y no dudó en lanzar una pregunta: "Qué ocurriría si vuelven a nacer nuevos Gregorios Ordóñez en el País Vasco. ¿Volverían a tener que ir escoltados a la universidad, volverían a mirar en los buzones de su casa?". No se quedaba ahí. Ayuso volvió a decir lo mismo en sus redes sociales, por si el mensaje no había llegado demasiado lejos.

Pero llegó lejos y hasta Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite y hermana del asesinado, que, con la paciencia colmada, no ha dudado en lanzarse contra la presidenta de Madrid para dejarle claro que el nombre de su hermano no vale para hacer política. "Pues igual sí, pero por el odio que inoculáis vosotros. Soy víctima del odio, sufrí el odio de la izquierda abertzale ahora y con mucha más crueldad el vuestro, el de la derecha abertzale", ha espetado este viernes sin cortapisas.

Para Ordóñez hoy su hermano "sería para algunos un hereje" y ha recordado que él "jamás habló de patrias sino de derechos de los ciudadanos". La presidenta de Covite también ha recordado que su hermano "nunca enarboló banderas, excepto la de Donostia, y criticaba ya entonces a los partidos y los políticos por el desprestigio que provocaban con sus declaraciones 'altisonantes".

Las alusiones de Ayuso, constantes

Y es que según cuenta en un extenso tuit, en lo que más confiaba su hermano "era en la rebelión ciudadano contra ETA" y con la misma ha lanzado un mensaje ala presidenta 'popular': "Nunca trató a sus oponente como enemigos sino como adversarios políticos y con el mayor de los respetos". Y ha finalizado: "Os atrevéis a insultar la memoria de vuestro compañeros asesinados hablando de ETA todo el día como si siguiera matando".

Pero las alusiones de Ayuso a la banda terrorista no son nuevas y se suceden en cada acto público o mitin de partido. "ETA está muy fuerte" o "ETA está viva, sigue viva y tiene más peligro que nunca" son algunas de las frases al aire y con toda la intención de la presidenta de Madrid.

Una utilización partidista que Ordóñez que lleva denunciando desde hace años mientras sale al paso de todos y cada uno de los comentarios llegados del PP y de Ayuso. "No sé si tiene problemas personales con el PP desde hace años", decía Ayuso en una entrevista en RNE con respecto a Ordóñez. Porque Ayuso no frena ni piensa frenar.