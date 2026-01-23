Nogueras pide que Sánchez comparezca en el Congreso por los accidentes en Adamuz y Gelida: "El Gobierno ha perdido el control de la red ferroviaria"

¿Qué ha dicho? En una entrevista en Al Rojo Vivo, la portavoz de Junts en la Cámara Baja se pregunta "qué más tiene que pasar" para que Óscar Puente "deje su cargo" como ministro.

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, exige que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso por los accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida. En una entrevista en Al Rojo Vivo, Nogueras critica que los catalanes "pagan como un país de primera siendo uno de tercera", señalando que solo se ha invertido 20 de cada 100 euros prometidos en Cataluña. Denuncia que el caos en el transporte catalán se atribuye al mal tiempo, cuando es habitual en Rodalies. Nogueras reclama el control total de la red ferroviaria catalana y acusa al Gobierno central de haber perdido dicho control. Además, pide responsabilidades a Óscar Puente por su gestión y apoyará la propuesta del PP para que ambos comparezcan en el Congreso.

Miriam Nogueras cree que Pedro Sánchez debe comparecer en el Congreso de los Diputados por los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). En una entrevista en Al Rojo Vivo, la portavoz de Junts en la Cámara Baja ha denunciado que los catalanes "pagan como un país de primera siendo uno de tercera". "De cada 100 euros que el Gobierno tenía que invertir en Cataluña ha invertido 20", lamenta.

También critica que se haya imputado el "caos absoluto" vivido en el transporte catalán al "mal tiempo", cuando en Rodalies es la "tónica habitual".

"A los usuarios, que viven esta absoluta decadencia, les animamos a que no se conformen. Cataluña tiene que tener el control de la red ferroviaria en Cataluña. Queremos el traspaso integral en Cataluña y la llave de la caja", reclama.

Para Nogueras, el Gobierno central "ha perdido el control de la red ferroviaria" y pide que Óscar Puente asuma responsabilidades políticas por su "incapacidad absoluta" para gestionar la infraestructura ferroviaria. "¿Qué más tiene que pasar para que dejen su cargo?", se pregunta.

Además, avanza que apoyarán la propuesta del PP para que Puente y Pedro Sánchez comparezcan en el Congreso de los Diputados por su gestión de los accidentes, algo que considera "obvio" dadas las circunstancias. "Lo que no es normal es que tengan que ser otros partidos los que tengan que decir al Gobierno si tiene que comparecer", cuestiona.

