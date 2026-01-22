Detenido el pederasta Daniel Vázquez Patiño en Meicende (A Coruña) , uno de los diez fugitivos más buscados por la Policía

Imagen de Daniel Vázquez Patiño, uno de los delincuentes más buscados de España

¿Por qué es importante? Está reclamado por la justicia por haber cometido abusos y agresiones sexuales a una niña de diez años. Interior le calificó en noviembre como "altamente peligroso" y era uno de los delincuentes gallegos más buscados.

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a Daniel Vázquez Patiño, uno de los delincuentes más buscados de España, por abusos y agresiones sexuales a una niña de 10 años. Durante el arresto, Vázquez Patiño intentó apuñalar a un agente del Grupo Operativo Especial. El fugitivo, capturado en Meicende, Arteixo, figuraba entre los diez más buscados por la Policía. El Ministerio de Interior lo describió como "altamente peligroso". Con su detención, ya han caído cinco de los diez más buscados de 2025. Recientemente, también se detuvo a Martiño Ramos en Cuba y a Juan Herrera Guerrero en Nicaragua.

Fuentes policiales han confirmado a la 'Agencia EFE' la detención de Vázquez Patiño, que ha intentado apuñalar a un agente del Grupo Operativo Especial (GOE) que formaba parte del dispositivo habilitado para el arresto, como ha adelantado el diario 'ABC'.

El fugitivo, que ha sido arrestado en Meicende, una aldea de Arteixo (A Coruña), figuraba en la lista de diez más buscados por la Policía, que detallaba que tiene 46 años, complexión obesa, cabello castaño con entradas, mide 1,70, tiene la piel blanca y los ojos marrones.

En una nota emitida el pasado noviembre, el Ministerio de Interior describió a este delincuente como "altamente peligroso", y era uno de los tres fugitivos gallegos más buscados, junto a Martiño Ramos, el profesor arrestado en Cuba tras huir a esa isla después de ser condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales con sadismo a una menor, además del traficante Juan Miguel García Santos.

De la lista de diez, con la detención de Vázquez Patiño ya han caído cinco de los diez más buscados de 2025. El último hasta hoy era Juan Herrera Guerrero, autor de delitos de corrupción de menores y extorsión y arrestado en Nicaragua hace una semana. También fue detenido otro gallego, Martiño Ramos Soto, en Cuba. Era profesor y estaba condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.

