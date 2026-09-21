Monrosi: "El PP y Vox están intentando hacer negocio político con la crisis de Ceuta"

El periodista José Enrique Monrosi analiza políticamente en este vídeo las actuaciones, tanto del Gobierno como de la oposición en la crisis de Ceuta, después de la agresión que ha sufrido una diputada de Ceuta YA.

El periodista de elDiario.es, José Enrique Monrosi, analiza la agresión que sufrieron dentro de un coche Julia Ferreras, la diputada de Ceuta YA y sus acompañantes, entre ellos, el activista de La Flotilla, Rafa Borrego. "La gestión desastrosa del Gobierno, de la que hemos hablado durante mucho tiempo en este programa, no justifica en absoluto lo que estamos viendo en Ceuta".

Y añade, por tanto: "Quien aliente o justifique desde la política o desde los medios de comunicación, o le quite hierro a lo que están contando los protagonistas que están contando que estuvieron a punto de morir, creo que en cierta forma será cómplice de lo que pase en el futuro".

Igualmente, señala Monrosi, recordando algunos de los datos y acontecimientos que han sucedido en esta crisis, que "la gestión del Gobierno se explica sola", pero también, "la irresponsabilidad del Partido Popular y de Juan Jesús Vivas también se explican solas", afirma Monrosi.

Mucho antes de la visita de Vivas a 'El Hormiguero', en pleno mes de agosto, "en aquellas manifestaciones que acabaron también con disturbios en la playa del Trampolín (...) vimos a Vivas a la puerta del Ayuntamiento, gritar ¡invasores, expulsión! Y el PP y Vox están intentando hacer negocio político de esto", señala el periodista.

Y además, "el PP y Vox han ido mucho más lejos que Juan Jesús Vivas y han llamado a 'cazar a esta gente' y los han llamado terroristas y también soldados, como los ha llamado Cayetana Álvarez de Toledo hace tan solo 48 horas", asegura y critica Monrosi. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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