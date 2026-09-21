VÍDEO | ¡Cristina Pedroche vuelve a Zapeando!: "¡Ya está de vuelta, Cristina! Y vuelve tocha y divina"

La zapeadora vuelve al programa por todo lo alto y lo hace bailando su propia canción. Descubre cómo ha sido su entrada en el vídeo principal.

Este lunes ha ocurrido algo muy especial en Zapeando. Dani Mateo ha comenzado el programa explicando que en los corazones de todos los zapeadores hay un hueco ya que falta una persona "muy importante para Zapeando". Y esa no es otra que Cristina Pedroche.

"Hoy, tras varios meses sin venir, vuelve alguien muy especial y por eso la queremos", anuncia Dani, "tan especial que le hemos hecho una canción". "Esta si va a ser la campanada, es la vuelta más esperada", comienza a sonar mientras Cristina aparece bailando.

"Otra vez todo será como antes, solo pedimos que no cantes", sigue la canción. El estribillo pregunta dónde ha estado la zapeadora. "Has estado fuera mil noches", señala, "¡ya está de vuelta, Cristina! Y vuelve tocha y divina".

La zapeadora no está sola en su baile, ya que Miki Nadal se acerca a ella y se marca unos pasos. Al acercarse a la mesa, Cristina ya sufre la primera broma de su compañero, que le ha quitado la silla.

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