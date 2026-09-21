Ahora

Ataque ultra

"Si un policía no se hubiera metido a conducir el coche, nos hubieran matado": los acompañantes de Julia Ferreras relatan su angustia durante el ataque en Ceuta

Junto a Rafa Borrego estaba la abogada Sofía Cánovas, que fue quien tomó la decisión de que ambos se refugiasen en el coche de la diputada Julia Ferreras: "Yo le hice señas con los ojos muy fulminantes y él entendió que tenía que ser discreto y no alarmarse".

"Si un policía no se hubiera metido a conducir el coche, nos hubieran matado": los acompañantes de Julia Ferreras relatan su angustia durante el ataque en Ceuta

"Nos hubieran matado si hubieran tenido la oportunidad". Es la tajante afirmación del activista Rafa Borrego después de que este domingo fuese apedreado el coche en el que se desplazaba por el puerto de Ceuta junto con Julia Ferreras, diputada de Ceuta Ya!.

Borrego relata en Al Rojo Vivo que la situación fue tan angustiosa que un agente se vio obligado a sacar el vehículo de la zona: "Si un policía no se hubiera metido a conducir el coche, nos hubieran matado".

"Nunca he estado en una situación en la que un tumulto de personas, que uno puede pensar que son 100 o 200, te quiere matar y está dispuesta a hacerlo", añade el activista, que asegura que "por las caras saben que te iban a matar si tenían la oportunidad".

Junto a Rafa Borrego estaba la abogada Sofía Cánovas, que fue quien tomó la decisión de que ambos se refugiasen en el coche de la diputada Julia Ferreras: "Yo le hice señas con los ojos muy fulminantes y él entendió que tenía que ser discreto y no alarmarse".

"Asumí que él me estaba siguiendo para llegar al momento en que nos encontrábamos en el coche de Julia para protegernos", añade Sofía Cánovas para concluir.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El juez Peinado abre juicio oral a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y malversación
  2. El juez cita a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre y da al expresidente tres días para presentar documentación de las joyas
  3. Julia Ferreras, la diputada que fue atacada en Ceuta: "Pensé que no saldríamos de allí, desde dentro se escuchaba solo 'os vamos a matar"
  4. Mazón mantiene su silencio sobre su gestión de la DANA en el Congreso: "Los tribunales ya se han pronunciado"
  5. Merz se aferra al poder tras la debacle electoral y una ultraderecha disparada en las urnas
  6. Sánchez reclama un "gran acuerdo de país" sobre la inteligencia artificial: "No podemos estar a merced de grandes oligarquías"