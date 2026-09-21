"Si un policía no se hubiera metido a conducir el coche, nos hubieran matado": los acompañantes de Julia Ferreras relatan su angustia durante el ataque en Ceuta

Junto a Rafa Borrego estaba la abogada Sofía Cánovas, que fue quien tomó la decisión de que ambos se refugiasen en el coche de la diputada Julia Ferreras: "Yo le hice señas con los ojos muy fulminantes y él entendió que tenía que ser discreto y no alarmarse".

"Nos hubieran matado si hubieran tenido la oportunidad". Es la tajante afirmación del activista Rafa Borrego después de que este domingo fuese apedreado el coche en el que se desplazaba por el puerto de Ceuta junto con Julia Ferreras, diputada de Ceuta Ya!.

Borrego relata en Al Rojo Vivo que la situación fue tan angustiosa que un agente se vio obligado a sacar el vehículo de la zona: "Si un policía no se hubiera metido a conducir el coche, nos hubieran matado".

"Nunca he estado en una situación en la que un tumulto de personas, que uno puede pensar que son 100 o 200, te quiere matar y está dispuesta a hacerlo", añade el activista, que asegura que "por las caras saben que te iban a matar si tenían la oportunidad".

Junto a Rafa Borrego estaba la abogada Sofía Cánovas, que fue quien tomó la decisión de que ambos se refugiasen en el coche de la diputada Julia Ferreras: "Yo le hice señas con los ojos muy fulminantes y él entendió que tenía que ser discreto y no alarmarse".

"Asumí que él me estaba siguiendo para llegar al momento en que nos encontrábamos en el coche de Julia para protegernos", añade Sofía Cánovas para concluir.

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