Maestre avisa a Feijóo por el efecto de Alemania: "En España se emula de manera calcada"

El periodista analiza el avance de AfD en Alemania y advierte a Feijóo sobre las consecuencias que, a su juicio, puede tener para el PP endurecer su discurso y acercarlo al de Vox.

Las elecciones regionales en Alemania vuelven a evidenciar la fortaleza de Alternativa para Alemania (AfD), especialmente en los territorios de la antigua Alemania del Este. A partir de estos resultados, el periodista Antonio Maestre ha puesto el foco en el impacto que, a su juicio, puede tener para el Partido Popular en España: "Fíjate en dos datos que son muy relevantes, porque yo creo que le pueden servir a Feijóo para que aprenda lo que pasa cuando copia y endurece el discurso, acercándose a Vox. En Sajonia, en las pasadas elecciones, CDU y CSU, liberales y conservadores, perdieron 23 puntos".

El periodista en su comparecencia en Al Rojo Vivo ha utilizado estos resultados para defender que la estrategia de los partidos conservadores de adoptar parte del discurso de la extrema derecha puede terminar beneficiando a esta última: "Lo único que ha mostrado la literatura sobre la extrema derecha y sobre el ascenso de la extrema derecha es que, cuando los conservadores copian el discurso y adaptan todo su mensaje y su agenda pública a los temas de la extrema derecha, solo sale beneficiada la extrema derecha". En este sentido, ha advertido a Alberto Núñez Feijóo sobre las consecuencias que, en su opinión, podría tener mantener esta estrategia de cara a futuras elecciones en España.

"Si Feijóo incide en esta campaña, yo no sé si para las próximas elecciones verá el desgaste. Le auguro que la debacle va a ser absoluta para los conservadores españoles, porque en España llegan las cosas más tarde que en el resto de Europa, pero se emulan de manera calcada. Lo que está pasando en Alemania, lo que ha pasado con los conservadores en Francia y lo que ha pasado en Italia va a pasar en España. No le quepa duda a Feijóo: va a pasar en España", ha concluido.

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