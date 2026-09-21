Vivas descarta reunirse con Marlaska en Ceuta por "motivos de agenda"

El contexto El ministro ha vuelto este lunes a la ciudad autónoma por primera vez desde que habló de "inseguridad subjetiva" en Ceuta, y en medio de un gran malestar de los sindicatos policiales por las condiciones en las que trabajan.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha rechazado reunirse con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, alegando "motivos de agenda", aunque sí ha recibido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Marlaska visitó Ceuta por primera vez desde que mencionó "inseguridad subjetiva", en medio del malestar de los sindicatos policiales por sus condiciones laborales. Feijóo ha acusado al Gobierno de Sánchez de "cronificar" la crisis migratoria en Ceuta, calificando de "miserables" los ataques a Vivas. Ha agradecido el apoyo europeo y criticado al Gobierno central por minimizar la situación y no abordar devoluciones inmediatas con Marruecos.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha rechazado este lunes reunirse con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en Ceuta alegando "motivos de agenda", según han indicado fuentes gubernamentales. En cambio, sí se ha reunido con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su visita a la ciudad autónoma.

Marlaska ha viajado a la ciudad autónoma por primera vez desde que habló de "inseguridad subjetiva" en Ceuta, y en medio de un gran malestar de los sindicatos policiales por las condiciones en las que trabajan. Tras conocer de primera mano la situación de la crisis migratoria, ofrecerá una rueda de prensa sobre las 17:00 horas.

Fuentes del Ejecutivo han señalado que siempre que viaja un ministro o miembro del Gobierno a Ceuta, desde el pasado 30 y 31 de julio cuando decenas de miles migrantes entraron en la ciudad autónoma procedentes de Marruecos, se le avisa al máximo responsable, que es Vivas, para ver si se pueden concertar un encuentro y hablar sobre la situación.

Feijóo acusa a Sánchez de "cronificar" la crisis: "Es miserable"

Sin embargo, pese a que el Ministerio del Interior informó de la visita del ministro este lunes, el presidente de Ceuta alegó "motivos de agenda" para rechazar el encuentro entre ambos. Desde el Ejecutivo señalaron que Vivas, por el contrario, sí ha atendido y recibido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha acusado a Sánchez de "cronificar" la crisis en Ceuta para señalar a Vivas.

"Es miserable", ha declarado el líder del PP durante la rueda de prensa conjunta que ha dado con Weber y Vivas tras visitar con ellos la playa de El Trampolín y constatar, según ha señalado, el "abandono" de la ciudad "y su resultado", que no es otro que "la desesperación" de sus ciudadanos ante las chabolas improvisadas en la costa ceutí.

Además, el jefe de la oposición ha agradecido a Weber y la misión desplazada "por demostrar que Europa está con Ceuta" y ha denunciado que el Gobierno central ha dejado indefensa la ciudad y ha quitado importancia a lo sucedido. "¿Cómo pedirle a Europa que mire para Ceuta si el Gobierno de España mira para otro lado? ¿Cómo lograr que Europa reconozca la gravedad de lo ocurrido si el Gobierno, que tiene la obligación de defender esta ciudad, se empeña en restarle importancia? Para que Europa te respalde, lo primero que hay que decir con claridad es qué estás defendiendo", ha manifestado.

Así, ha dicho que no entiende que el Ejecutivo no esté abordando devoluciones inmediatas con Marruecos. En su opinión, hay "interés, desidia o una estrategia" para "ampliar este conflicto, cronificarlo y buscar un culpable" que no sea el Gobierno central. Por ello, ha tildado de "miserables" los ataques que está recibiendo Vivas del Gobierno, al tiempo que ha defendido que el presidente ceutí es un servidor que "sí vio venir lo que luego ocurrió, que entendió la magnitud del problema desde el principio y que ha estado con las botas puestas en todo momento".

"No hay que pedirle cuentas. Hay que darle las gracias por haber estado al pie del cañón cuando los máximos responsables de la frontera se marcharon", ha concluido Feijóo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido