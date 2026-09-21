Begoña Quesada analiza las elecciones alemanas: "La CDU no quedaba fuera desde 1951"

La periodista analiza las elecciones regionales en Alemania, el histórico revés de la CDU y el avance de AfD, y pide cautela antes de extrapolar los resultados al conjunto del país.

Después del batacazo de la CDU en las elecciones regionales celebradas en Alemania, la periodista Begoña Quesada ha analizado en Al Rojo Vivo las consecuencias de unos comicios que dejan un resultado histórico: es la primera vez que la CDU no consigue entrar en un parlamento regional desde 1951. "Ahora mismo está bajo el escrutinio. Su partido está reunido porque tienen que ver cuál es el futuro, cuál es la acción que tienen que llevar a cabo para poder conseguir resultados distintos". Quesada ha destacado además dos hechos históricos que dejan estas elecciones: "Por una parte, en Berlín, por primera vez podría haber un alcalde, una alcaldesa a la izquierda de los socialistas. Y, por otra parte, es la primera vez, como tú dices, que la CDU no consigue el mínimo de votos para entrar. Para encontrar un resultado similar para los conservadores habría que remontarse a 1951".

En cuanto al avance de Alternativa para Alemania (AfD), que se ha convertido en la primera fuerza política en algunos de los territorios donde se han celebrado elecciones, Quesada ha señalado que es "verdaderamente" el partido que más está creciendo. Sin embargo, la periodista ha pedido cautela a la hora de extrapolar estos resultados al conjunto del país: "Me pregunto también hasta qué punto estamos intentando leer de más en estos posos, porque las elecciones que se han producido a lo largo del mes de septiembre no suponen más que un 6% de la población alemana que ha acudido a las urnas en estas elecciones, quizás un 9% del censo electoral. Y, sin embargo, estamos intentando extrapolar una solución, una idea o unos resultados a nivel federal".

Quesada ha insistido en que existe una preocupación evidente por el crecimiento de AfD, pero ha contextualizado el peso de los territorios donde ha logrado sus mejores resultados. "Es verdad que existe esa preocupación porque es el partido que más crece, el partido que más ha crecido ha vuelto a ser la primera fuerza más votada". Como ejemplo, ha mencionado Mecklemburgo-Pomerania Occidental, un estado situado al norte de Alemania y fronterizo con Polonia. "Si tenemos en cuenta la población que ha votado o incluso qué porcentaje del Producto Interior Bruto de Alemania representan estos estados, es muy bajo, no supera el 4%. Y, porque está Berlín, estados como Sajonia-Anhalt, que tuvo sus elecciones a principios de mes, o Pomerania no son más que el 1,4 o el 1,5% del Producto Interior Bruto alemán".

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