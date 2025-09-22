Ahora

Marta García Aller, sobre la reacción del Gobierno al fallo de las pulseras antimaltrato: "Parece que solo han empezado a actuar cuando el problema ha llegado a la opinión pública"

En Al Rojo Vivo, la periodista ha criticado la falta de transparencia del Gobierno: "El Ejecutivo debe dejar de refugiarse en la excusa de los bulos y ofrecer información clara, porque aquí no solo falló la tecnología, también la credibilidad, y eso es mucho más grave".

En Al Rojo Vivo, la periodista Marta García Aller ha exigido explicaciones a la ministra de Igualdad por la polémica de los fallos en las pulseras antimaltrato: "Hay que pedirle responsabilidades, porque negó que ninguna mujer hubiera estado en peligro y ahora empieza a desdecirse. Desde el Gobierno ya se reconocen errores".

García Aller ha criticado tambien la falta de transparencia: "Hablan de bulos, pero ¿dónde está el bulo?» y ha recordado que hubo advertencias de jueces, técnicos, mujeres y la policía: "¿No sabían que esos fallos existían? ¿Los taparon o los ignoraron? Solo caben esas dos opciones".

También ha destacado informaciones de El País que apuntan a alertas ocultadas durante visitas oficiales: "El Gobierno tiene que dejar de refugiarse en la excusa de los bulos y empezar a ofrecer transparencia, porque aquí no solo falló la técnica, también la credibilidad, y eso es mucho más grave".

Por último, ha resaltado la importancia de mantener la credibilidad en las pulseras y, para ello, afirma: "El Gobierno tiene que ser transparente sobre qué ha fallado: si han sido las empresas, si ha sido la migración de una compañía a otra, cuándo empezaron a conocerse estos fallos y cuándo empezaron a actuar, porque parece que solo han empezado a hacerlo cuando llegaron a la opinión pública".

