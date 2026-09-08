Mario Saavedra, sobre el informe secreto de Interior sobre periodistas: "Lo han puesto negro sobre blanco y con pinta de ficha policial"

El analista examina el informe de Interior que recoge las tendencias políticas de periodistas y tertulianos y pone el foco en cómo los ministerios gestionan la información.

Un informe elaborado en el seno del Ministerio del Interior ha catalogado las tendencias políticas de periodistas, directivos y tertulianos, según reveló "El Confidencial" y ha confirmado laSexta. El documento incluye fotografías y comentarios sobre la ideología de distintos profesionales de los medios de comunicación, lo que ha provocado una fuerte controversia.

El asunto se ha abordado este martes en Al Rojo Vivo, donde la directora de 'Artículo14', Pilar Gómez, ha cuestionado la existencia de este tipo de documentos y ha considerado que su elaboración sería propia de un Estado no democrático. "Esto es propio de estados no democráticos", ha señalado.

Gómez ha defendido la versión del Ministerio del Interior, que asegura desconocer el informe, pero ha reclamado responsabilidades si finalmente se demuestra que fue elaborado dentro del departamento. "Cuando el Ministerio del Interior dice que no lo conoce, yo no tengo por qué dudar de su palabra. Si no lo conoce, tendrá que cesar a la gente que haya estado detrás de este informe", ha afirmado.

La periodista también ha destacado un elemento que, a su juicio, diferencia este documento de otras listas o informes que hayan podido circular anteriormente: el membrete oficial. "Hemos hablado de muchas listas. Yo jamás había visto en todo este tiempo una lista con el membrete del Ministerio del Interior ni de ninguna otra institución", ha apuntado.

En el mismo programa, el periodista Mario Saavedra ha señalado que la existencia de un seguimiento de los tertulianos y periodistas no sería algo nuevo. "Todos sabemos que esto se hace. Todos sabemos que están mirando esta tertulia y están clasificándolos", ha afirmado. Para Saavedra, la novedad está en que esta práctica haya quedado reflejada por escrito. "La novedad aquí es que lo han puesto negro sobre blanco y con pinta de ficha policial", ha añadido.

Saavedra también ha puesto el foco en el papel de los departamentos de comunicación de los ministerios y en la información que trasladan públicamente. "Si queremos ser honestos, tenemos que hablar del elefante en la habitación", ha señalado antes de referirse a ellos como "departamentos de incomunicación y despiste".

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