Interior elaboró un informe secreto de decenas de periodistas con comentarios sobre su ideología

Los detalles Fuentes de Interior han reconocido a laSexta la existencia del documento que, según dicen, sirve como un "dosier informativo de carácter interno del departamento de Comunicación". En el informe aparecen las fotografías de los periodistas junto a comentarios sobre su ideología.

Un informe del Ministerio del Interior ha catalogado las tendencias políticas de periodistas, directivos y tertulianos, según ha revelado 'El Confidencial' y confirmado laSexta. El documento, que incluye fotografías y comentarios sobre la ideología de los profesionales, ha generado controversia. Fuentes de Interior admiten su existencia, pero desvinculan al ministro Fernando Grande-Marlaska, calificándolo como un "dosier informativo interno". Aseguran que no se usa para discriminar y que la Oficina de Comunicación trata a todos los medios por igual. Diputados de izquierda critican el informe, considerándolo un ataque a la libertad de prensa, mientras que Patxi López del PSOE expresa su desagrado por estas listas.

"Tendencia centro derecha", "activamente crítico con ciertas actuaciones del Gobierno"... Estos son solo algunos de los comentarios que aparecen en el informe que el ministerio del Interior ha elaborado sobre las tendencias políticas de diferentes periodistas de este país.

Según ha publicado 'El Confidencial' y ha podido confirmar laSexta, el dosier secreto tiene fichas de periodistas, de directivos, de tertulianos y de redactores. Decenas de folios -con el sello de Interior- en las que aparecen la fotografía del periodista, junto a la información de en qué medios trabaja o colabora y comentarios sobre su ideología.

Fuentes de Interior han reconocido a laSexta la existencia del documento. Eso sí, desvinculan al ministro de Interior. Dicen que Fernando Grande-Marlaska no lo conoce porque se trata de un "dosier informativo de carácter interno del departamento de Comunicación".

Aunque no indican para qué utilizan ese documento, fuentes del Ministerio insisten en que no se trata de una lista para señalar a nadie. También aseguran que la Oficina de Comunicación de Interior siempre atiende a todos los medios y periodistas, "sin distinciones".

Diputados a la izquierda del PSOE se han mostrado muy duros tras conocer esta noticia. El diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha asegurado que esto es "un claro ataque a la libertad de prensa".

"Mañana en la sesión de control preguntaremos al ministro Marlaska si la libertad de prensa, si el derecho a la información está garantizado en nuestro país. ¿Por qué se clasifica ideológicamente a periodistas?", ha señalado. Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha reconocido que "no le gustan esas listas".

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