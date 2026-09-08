Pablo Simón destaca los factores que están detrás de la victoria de AfD: "El discurso antiinmigración está calando"

El politólogo Pablo Simón ha advertido que las familias de derecha radical han venido para quedarse. "Esto no es solamente un calentón llevado por las protestas, es un cambio estructural", ha señalado en Al Rojo Vivo.

Pablo Simón ha analizado la victoria de Alternativa por Alemania en la Alta Sajonia. El politólogo ha señalado que hay múltiples factores detrás de esto, como el agotamiento de los sistemas tradicionales de gobernanza en dicho país; el desgaste del canciller Merz o el golpe de la propia Alemania con el impacto de la inflación y la desindustrialización.

"Hay una crisis moral, que creo que tiene un impacto importante. Además, el discurso antiinmigración está calando", ha añadido, indicando que esto demuestra los límites del propio cordón sanitario. "Cuando tienes a alguien que es el único partido que está en la oposición, se convierte en el único que puede capitalizar todo el descontento", ha explicado.

De esta forma, ha señalado que el gran dilema de los conservadores es debatir qué hacer con la extrema derecha, teniendo que decidir entre incorporarla cuando todavía son partidos pequeños e intentar "asfixiarlos desde dentro"; o esperar desde fuera.

"No existe un manual de instrucciones. En unos sitios funciona una estrategia y en otros no", ha destacado, confesando que el panorama es complejo.

El politólogo ha dejado claro que las familias de derecha radical han venido para quedarse. "Esto no es solo un calentón llevado por la protesta, es un cambio estructural que tiene que ver con factores profundos de desconfianza en nuestro modelo de sociedad, economía, cultura y migración", ha zanjado.

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