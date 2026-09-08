Los expertos señalan a "la tecnología, los teléfonos y la IA" como causa principal de los malos resultados en el informe PISA

Los detalles Los datos demuestran que para los adolescentes cada vez es más difícil leer una página completa sin distraerse, y es que partir de las 400 palabras comienzan los problemas de atención.

El Informe PISA 2025 de la OCDE revela que los estudiantes españoles de 15 años enfrentan serios problemas en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, obteniendo los peores resultados históricos. Los adolescentes tienen dificultades para mantener la atención al leer textos largos, influenciados por la tecnología y el uso de dispositivos móviles. La impulsividad al responder se asocia al hábito de consumo rápido de contenido digital. Además, la falta de profundidad en el aprendizaje afecta también a las matemáticas y ciencias. La ministra de Educación, Milagros Tolón, subraya la importancia de reforzar la lectura, mientras que el Gobierno señala problemas de financiación en las comunidades autónomas, especialmente en las gobernadas por el PP.

Problemas en matemáticas y ciencias y aún más en comprensión lectora. Es lo que sufren los alumnos españoles de 15 años según el Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, en los que nuestro país ha obtenido los peores resultados de su historia.

Los datos demuestran que para los adolescentes cada vez es más difícil leer una página completa sin distraerse, y es que partir de las 400 palabras comienzan los problemas de atención. El experto educativo Lucas Gortazar asegura que detrás de este fenómeno está "la tecnología, los teléfonos y la IA".

Según el informe, aumenta el número de lectores que responden de manera impulsiva. Algo muy relacionado a que los jóvenes están cada vez más acostumbrados a hacer un 'scroll' infinito en el móvil o a contestar mensajes en cuestión de segundos. "En una sociedad digital, los contenidos son muy rápidos, concretos y superficiales", asegura Mónica Nadal, directora de Investigación de la fundación Equitat.org.

Sin embargo, no solo empeora la comprensión lectora. El alumnado español también se desploma en matemáticas y ciencias, algo que también afecta a todos los países de nuestro entorno. "Les falta la práctica de seguir el hilo y profundizar", sostiene María Pujol, vicedecana de la Facultad de Educación de la UIC.

La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha reconocido que la comprensión lectora "es la base de todos los problemas". "Hay que reforzar la lectura", ha añadido la ministra, que, no obstante, ha descartado que los malos resultados se deban a la ley Celaá, ya que "estableció un enfoque competencial en la enseñanza, que se el que se aplica precisamente en las evaluaciones que hace PISA".

Asimismo, el Gobierno habla de infrafinanciación por parte de las comunidades autónomas. La ministra de Inclusión y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha asegurado este martes que "esta cuestión pasa por la cooperación entre distintas administraciones". Pese a que los resultados son pésimos en todas las comunidades, el Ejecutivo señala a las gobernadas por el PP, a las que acusa de no utilizar el dinero que reciben. "En el caso de Aragón fueron tres millones de euros en 2024 y la ejecución fue de cero euros", ha expuesto.

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