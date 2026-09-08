Tesh Sidi reflexiona sobre los datos del Informe PISA: "Ha llegado la digitalización y la sociedad no estaba preparada"

La diputada de Más Madrid ha confesado que no cree que prohibir las pantallas a los menores hasta los 16 años sea la solución, advirtiendo que esto a la larga lo que puede provocar es que existan "adultos disfuncionales en un contexto competitivo".

Tesh Sidi, diputada de Más Madrid, ha reaccionado a los datos del Informe PISA señalando que lo que se necesita es "un gran pacto de Estado", señalando que la publicación desvela que esta caída se debe en parte a la entrada de la digitalización o de las sociedades más digitalizadas.

Además, ha destacado que también se puede observar que la caída es mucho mayor en los colegios privadas. "Nos da varios datos sobre los que debatir", ha indicado.

Como informática, ha admitido que ella cree que lo que ha pasado es que ha llegado la digitalización y "la sociedad y el sistema educativo no estaba preparado". "Tenemos una competición por la atención, y eso se proyecta en los menores", ha explicado.

La diputada ha señalado que hay muchas familias que no tienen la capacidad de estar con los menores y deciden delegar muchas veces el teléfono como modo de entretenimiento. "Eso ha hecho que se produzca la entrada de los teléfonos de manera más temprana", ha indicado.

Pese a esto, ha reconocido que ella es contraria a prohibir las pantallas en las aulas, señalando que lo único que haces es que haya menores que no hayan pasado por todo el proceso de aprendizaje.

"Tener a toda la ciudadanía, dentro de un rango de edad de hasta los 16 años, ajenos a la digitalización mundial, lo que va a hacer es que tengamos adultos disfuncionales en un contexto competitivo", ha advertido.

Por otro lado, ha defendido que también habría que tener una mayor gamificación para la comprensión lectora y un alejamiento del contenido rápido.

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