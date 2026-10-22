Maestre, tajante tras la visita (y los insultos) de Milei: "Hay que recordar que tiene cuatro perros clonados a los que les pide consejo sobre política"

Tras la visita del presidente de Argentina a España, insultos incluidos al presidente del Gobierno, el periodista y escritor Antonio Maestre recuerda algunas de las excentricidades del personaje. En el vídeo, los detalles.

Tras la visita del presidente de Argentina, Javier Milei, a España, el periodista Antonio Maestre explica el perfil de este tipo de perfiles políticos. Más aún después de que en su visita llamase "dictador" al presidente del Gobierno de España y por tanto, "insultase también a nuestro país": "Hay que entender que muchas veces lo que tienen estos líderes políticos es un complejo por lo que carecen".

"Hay que recordar que cuando este señor llama y dice que no tiene cerebro a una periodista de la Cadena Ser, también al periodista de El Intermedio, hay que recordar que este señor tiene cuatro perros clonados que tienen nombre de economista, que son sus consejeros, a los que les pide consejo sobre política general", explica Maestre.

Tiene un perro, continúa, "que se llama Murray, otro que se llama Milton, otro que se llama Robert y otro que se llama Lucas" y los cuatro son clonados de un perro que se llamaba Conan, con el que tenía una médium con la que se comunicaba". Sin embargo, afirma Ferreras, entre el asombro y la excentricidad del personaje, que le "parece más grave que utilice una médium para comunicarse con Conan".

Y es que la secuencia es la siguiente: "Milei tenía una médium para comunicarse con Conan, un perro que murió y que luego clonó con una empresa americana a varios perros, y esos perros que nacieron de Conan tienen nombres de economistas", relata Maestre.

Ahora bien, tal como sostiene Ferreras, "cómo tiene que estar de arrasada, de destrozada, de desesperanzada, de desencantada, de harta, la gente de Argentina para aferrarse a esto". Sin embargo, según Maestre, "creo que Argentina es una realidad paralela".

De hecho, "siempre digo que para comprender Argentina primero hay que leerse el libro 'Santa Evita', de Tomás Eloy Martínez, y entender, a través de ese libro, cómo funciona la cultura y la política argentina para entender que tiene dinámicas que no son ni siquiera muchas veces comprensibles desde Europa", admite y concluye.

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