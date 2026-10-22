Macron anuncia restricciones a manifestaciones en Francia y convoca un Consejo de Defensa

El contexto El presidente francés ha explicado que los prefectos podrán prohibir las concentraciones que no estén convocadas por organizaciones sindicales cuando exista riesgo de alteración del orden público.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado restricciones a las manifestaciones para restablecer el orden tras los disturbios del pasado sábado. Ha convocado un Consejo de Defensa para adoptar medidas de seguridad adicionales. Macron ha indicado que los prefectos podrán prohibir concentraciones no sindicales si hay riesgo de desorden público. Las marchas sindicales podrán realizarse, pero por rutas alternativas para proteger comercios y edificios públicos. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, informó que 123 personas han sido encarceladas por su participación en actos de violencia durante las protestas, destacando que el Estado ha fallado en su gestión.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este jueves que las autoridades restringirán las manifestaciones en los próximos días para restablecer el orden tras los disturbios del pasado sábado y ha convocado un Consejo de Defensa para el viernes con el fin de adoptar medidas adicionales de seguridad.

En una declaración tras mantener una reunión con responsables de seguridad interior, Macron ha explicado que los prefectos podrán prohibir las concentraciones que no estén convocadas por organizaciones sindicales cuando exista riesgo de alteración del orden público, mientras que las marchas sindicales autorizadas podrán celebrarse pero por itinerarios alternativos para proteger los comercios y los edificios públicos.

"La recomendación general es que no haya manifestaciones en los próximos días", ha declarado el líder francés en referencia a los disturbios registrados el 17 de octubre en varias ciudades francesas al margen de las protestas contra el encarecimiento del coste de la vida.

Tras reunirse con responsables de seguridad y miembros de los servicios de inteligencia, Macron ha vuelto a señalar a la ultraizquierda y a los elementos que considera responsables de los disturbios. El francés ha advertido de que, a su juicio, hay grupos que buscan desestabilizar las instituciones y amenazan el orden republicano, en un contexto de creciente tensión tras los altercados del fin de semana.

El ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, explicó este martes que 123 personas han ingresado ya en prisión por su participación en los actos de violencia vinculados a las protestas sociales del fin de semana.

"Evidentemente, el Estado ha fallado", reconoció Darmanin en una entrevista a la emisora Europe 1, cuando se le preguntó por los alrededor de 3.000 comercios que fueron saqueados y de los edificios públicos atacados, como el ayuntamiento de la ciudad de Limoges, que fue incendiado y quedó en buena parte destruido.

Durante los disturbios también se han registrado saqueos en establecimientos de distintos sectores, desde joyerías y tiendas de tecnología hasta comercios de ropa y cómics. Según la información difundida en la cobertura de los altercados, algunos de los productos sustraídos, como móviles, zapatillas deportivas y artículos de lujo, estarían revendiéndose a través de internet.

El ministro explicó que esos 123 encarcelamientos incluyen los que han ingresado en prisión provisional en espera de juicio y los que lo han hecho porque ya han sido condenados en las primeras comparecencias inmediatas que se organizaron el lunes en varios tribunales. Destacó que en Limoges hay 10 encarcelados por los enfrentamientos con la Policía, sin vincularlos con el incendio del ayuntamiento.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido