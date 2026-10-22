Juanma Lamet analiza la visita de Milei a España: "Para el PP abrazarse a una motosierra no es el mejor plan de campaña"

El periodista de El Mundo, Juanma Lamet, analiza en Al Rojo Vivo la visita del presidente argentino a Madrid y las consecuencias que puede tener para los de Feijóo en plena precampaña.

Este miércoles 21 de octubre, Javier Milei llegaba a España para apoyar a Vox en la precampaña, sin embargo, fue Isabel Díaz Ayuso la única política de la derecha que le recibió en España. Ambos acudieron juntos a un acto en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

¿Qué consecuencias puede tener la visita del presidente de Argentina para las derechas en España de cara a las elecciones del 29N? "Cada vez que Milei abre la boca mejora la posición de Pedro Sánchez, que por supuesto está encantado y le gustaría que fuera el número dos de Feijóo", afirma el periodista Juanma Lamet, de 'El Mundo'.

Por ello, "creo que para el PP abrazarse a una motosierra no es el mejor plan de campaña posible. Milei es muy dañino para las pretensiones de la derecha hoy por hoy en España, pero sobre todo para el PP y lo que hizo ayer Ayuso al darse ese abrazo entusiasta con Milei, creo que zancadillea un poco a un Feijóo que tiene como principal mandamiento no asustar a los votantes y no ayudar a que se movilice la izquierda", analiza el periodista.

Por tanto, según Lamet, "Milei, este dirigente con trazas clarísimas de psicopatía, ayuda a que se movilice la izquierda y no beneficia, por ende, al Partido Popular".

Por último, Lamet critica los insultos del presidente argentino a Pedro Sánchez y recuerda que "cuando Hugo Chávez se metió con Aznar, Zapatero salió a defender a un expresidente español", por tanto, "creo que todos aquí en España deberíamos defender la institución de la presidencia del Gobierno de quien la insulta de esta manera chabacana", remata el periodista.

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