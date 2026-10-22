Ahora

Investigan lo ocurrido

Muere un militar tras ser atropellado por un vehículo en la base de Cerro Muriano de Córdoba

Los detalles El joven militar de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X ingresó en el Ejército de Tierra el pasado año 2025. En diciembre de 2023, en esa misma base, otros dos soldados murieron ahogados durante unas maniobras.

l soldado Sergio Ajenjo Cordero, fallecido al ser atropellado en la base militar de Cerro Muriano.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un joven militar ha fallecido como consecuencia de un atropello por un vehículo en la base militar de Cerro Muriano, en Córdoba capital. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

Según han informado fuentes de la investigación, el suceso ha tenido lugar entre las 09:30 y las 10:00 horas, cuando han sido alertados los agentes de la Benemérita.

Tras desplazarse al lugar de los hechos, han abierto las correspondientes diligencias para esclarecer el siniestro, al tiempo que se ha procedido al levantamiento del cadáver.

El joven militar de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, que ha fallecido como resultado de las heridas sufridas al ser atropellado, en circunstancias que están siendo objeto de investigación por la Guardia Civil, ingresó en el Ejército de Tierra el pasado año 2025.

Se trata, según ha informado el Cuartel General del Ejército de Tierra en un comunicado, del soldado Sergio Ajenjo Cordero, ante cuya muerte en "un accidente de tráfico cuyas causas están sujetas a investigación", han manifestado un "profundo dolor" desde el Ejército de Tierra.

El soldado Sergio Ajenjo Cordero estaba destinado en el Batallón de Cuartel General de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X y encuadrado en la Compañía de Transmisiones, ingresó en el Ejército de Tierra en 2025, y ahora, "en este momento de inmensa tristeza para todos los componentes del Ejército de Tierra".

Junto a ello, han querido expresar su "más sincero pésame y el apoyo incondicional a sus familiares y compañeros" de la BRI X. "Su memoria y entrega a la Patria quedarán siempre presentes en nuestros corazones. Descanse en paz".

En diciembre de 2023, en esa misma base, otros dos soldados murieron ahogados durante unas maniobras.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Ayuso carga contra todos para defender al ultra Milei: llama "fascistas" a los profesores en huelga, acusa al PSOE de "manipular censos" y lo llama "partido del amor de pago"
  2. Feijóo elige a Álvarez de Toledo y a Sémper como número dos y tres de la lista por Madrid
  3. Los educadores en huelga protestan ante la Asamblea de Madrid: "He llegado a tener tres bebés en brazos"
  4. Trump dice que, tras hablar con Putin, el acuerdo para acabar la guerra en Ucrania está "más cerca que nunca"
  5. Macron anuncia restricciones a manifestaciones en Francia y convoca un Consejo de Defensa
  6. Óscar Puente, sobre las incidencias ferroviarias: "Necesitamos trenes nuevos y acabar las obras y, mientras tanto, vamos a sufrir un poco"