Muere un militar tras ser atropellado por un vehículo en la base de Cerro Muriano de Córdoba

Los detalles El joven militar de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X ingresó en el Ejército de Tierra el pasado año 2025. En diciembre de 2023, en esa misma base, otros dos soldados murieron ahogados durante unas maniobras.

Un joven militar ha fallecido tras ser atropellado en la base militar de Cerro Muriano, en Córdoba. La Guardia Civil investiga el accidente, ocurrido entre las 09:30 y las 10:00 horas. El soldado Sergio Ajenjo Cordero, de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, ingresó en el Ejército de Tierra en 2025. El Ejército ha expresado su "profundo dolor" y ha ofrecido su "sincero pésame y apoyo incondicional" a los familiares y compañeros del soldado. Este suceso se suma a otro trágico incidente en la misma base en diciembre de 2023, cuando dos militares murieron ahogados durante unas maniobras.

Un joven militar ha fallecido como consecuencia de un atropello por un vehículo en la base militar de Cerro Muriano, en Córdoba capital. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

Según han informado fuentes de la investigación, el suceso ha tenido lugar entre las 09:30 y las 10:00 horas, cuando han sido alertados los agentes de la Benemérita.

Tras desplazarse al lugar de los hechos, han abierto las correspondientes diligencias para esclarecer el siniestro, al tiempo que se ha procedido al levantamiento del cadáver.

El joven militar de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, que ha fallecido como resultado de las heridas sufridas al ser atropellado, en circunstancias que están siendo objeto de investigación por la Guardia Civil, ingresó en el Ejército de Tierra el pasado año 2025.

Se trata, según ha informado el Cuartel General del Ejército de Tierra en un comunicado, del soldado Sergio Ajenjo Cordero, ante cuya muerte en "un accidente de tráfico cuyas causas están sujetas a investigación", han manifestado un "profundo dolor" desde el Ejército de Tierra.

El soldado Sergio Ajenjo Cordero estaba destinado en el Batallón de Cuartel General de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X y encuadrado en la Compañía de Transmisiones, ingresó en el Ejército de Tierra en 2025, y ahora, "en este momento de inmensa tristeza para todos los componentes del Ejército de Tierra".

Junto a ello, han querido expresar su "más sincero pésame y el apoyo incondicional a sus familiares y compañeros" de la BRI X. "Su memoria y entrega a la Patria quedarán siempre presentes en nuestros corazones. Descanse en paz".

En diciembre de 2023, en esa misma base, otros dos soldados murieron ahogados durante unas maniobras.

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