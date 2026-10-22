"La mayoría de verduleras que conozco están muy por encima de este nivel": la reacción de Ferreras tras llamar Serrano (PP) "verdulera" a Bergerot (Más Madrid)

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, responde a la bronca política que se ha producido en la Asamblea de Madrid, como ocurre casi cada jueves: "La gente no se merece una discusión de este nivel", asegura Ferreras.

"La gente no se merece una discusión de este nivel", asegura contundente el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, antes de dar paso a un vídeo en el que podemos ver la bronca política que se ha producido en la Asamblea de Madrid.

Tan dantesco ha sido este enfrentamiento político que Alfonso Serrano, número dos de Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a llamar verdulera a la líder de la oposición, Manuela Bergerot (Más Madrid). "Pero cállate ya verdulera", le ha dicho.

La reacción de Ferreras ha sido contundente: "La mayoría de las verduleras que conozco están muy por encima de este nivel. Pero muy, muy por encima".

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

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