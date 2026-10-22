Maestre, sobre los altercados en Coruña: "Últimamente vemos que la Policía no respeta el derecho a la protesta de ciertos colectivos"

El periodista y escritor Antonio Maestre reacciona en Al Rojo Vivo a los altercados que hubo este miércoles en Coruña. En el vídeo, su análisis completo.

"Tanto derecho tiene Santiago Abascal a hablar como los manifestantes a mostrar su descontento con la presencia de Santiago Abascal", afirma contundente el periodista y escritor Antonio Maestre tras los altercados producidos este miércoles en A Coruña.

Dicho esto, el periodista sostiene que "la policía lo que tiene que hacer es intentar garantizar el derecho a la protesta de ambos". "De ambos", subraya, ya que "últimamente lo que vemos es que la policía no respeta el derecho a la protesta de ciertos colectivos", añade Maestre, recordando lo que pasó el otro día en Madrid cuando "apalearon a docentes o a estudiantes sin motivo alguno".

Asegura Maestre que no tiene todas las imágenes para valorar lo que ocurrió realmente en A Coruña, pero "he visto muchas veces actuaciones de la policía en las que se producían esos ataques antes de que ocurriera absolutamente nada, como ocurrió el otro día con la manifestación ante los docentes o ante los estudiantes (en Madrid)", admite.

Por tanto, insiste: "El derecho a la protesta tiene que ser defendido por la policía, tanto para que Abascal hable, como para que aquellos que estén en contra de que Abascal hable puedan manifestar la protesta".

"Porque las democracias liberales", argumenta, "están basadas en el derecho legítimo de la protesta y la protesta se tiene que defender tanto de los que te gustan como de los que no te gustan".

De este modo, "si hay gente a la que no le gusta que vaya Abascal y va a protestar, la policía tiene que intentar en todo momento que no haya disturbios y a veces la policía, lamentablemente cuando está es cuando hay disturbios", concluye Maestre.

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