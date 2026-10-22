Los educadores en huelga protestan ante la Asamblea de Madrid: "He llegado a tener tres bebés en brazos"

Los detalles Los profesores continúan con las protestas para pedir más recursos para la educación pública. "Nosotros no guardamos, educamos", son algunas de las frases que se les ha podido escuchar gritar frente a la Asamblea de Madrid.

Centenares de profesores en la Comunidad de Madrid, en huelga desde hace siete días, han llevado sus demandas frente a la Asamblea coincidiendo con un Pleno, exigiendo más recursos para la educación pública. Desde las 09:00 horas, han llegado con camisetas verdes y amarillas, desplegando farolillos en respuesta a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso. Anteriormente, llevaron sus reivindicaciones al Museo Reina Sofía, destacando la necesidad de apoyo para la educación pública. Reclaman reducir el horario lectivo, bajar las ratios, aumentar el personal de orientación, y mejoras salariales. Pese a denunciar "represión" y "servicios mínimos abusivos", los profesores continúan su lucha, respaldados por estudiantes y sindicatos, insistiendo en la negociación y en acabar con la "infrafinanciación".

Centenares de profesores en huelga en la Comunidad de Madrid, que llevan siete días ya con su protesta, han llevado sus reivindicaciones este jueves frente a la Asamblea, coincidiendo con el Pleno que se está celebrando en la Cámara, para pedir más recursos para la educación pública.

Desde las 09:00 horas, han ido llegando a los alrededores profesores con las camisetas verdes y amarillas por la educación pública. En el marco de su protesta, han desplegado farolillos de papel en la salida del Cercanías de Asamblea de Madrid-Entrevías en alusión a las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien aludió a estas protestas como un "coro rociero" que iba tras ella, tras el escrache en el Palacio de Santoña en el que tuvo que intervenir la Policía.

Lo hacen tras llevar este miércoles sus reivindicaciones a las salas y los pasillos del Museo Reina Sofía, hasta donde desplazaron para dar visibilidad a sus reclamaciones. Entre sus consignas, se podían escuchar gritos de "nosotros no guardamos, educamos". Los profesores destacan que la educación pública necesita ayuda porque es donde llegan las familias más vulnerables.

Raquel, educadora infantil de etapa no verbal de cero a tres años, explica a laSexta que ella lleva 13 años trabajando en un centro público, destacando las dificultades a las que deben enfrentarse.

"Te encuentras por la mañana en el aula con tres o cuatro bebés que te llegan a la vez", ha señalado, recordando que cada uno tiene sus necesidades básicas y no puede acompañar "tres sueños" a la vez. "La mayoría de ellos duermen en brazos porque tienen siete meses", ha destacado.

De esta forma, ha indicado que ha llegado a tener hasta tres bebés en brazos. "No puedes calmarles, es imposible", ha lamentado, reconociendo que así se hace muy difícil poder crear un vínculo.

Una situación que ha reconocido que crea mucha "impotencia" porque no debe tener más derecho un niño que tiene sueño que uno con hambre. Sin embargo, al final se ven obligados a tener que elegir.

La comunidad educativa reclama reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad. También piden medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo.

Exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial. Asimismo, solicitan un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases y mejoras en prevención de riesgos laborales.

Segurán pese a denunciar "represión" y servicios mínimos "abusivos"

Uno de los portavoces del comité de huelga, José Luis Carretero, ha reivindicado que los profesores siguen en lucha pese a la "represión brutal" que ha denunciado que sufren y los "servicios mínimos abusivos". Además, ha reprochado que se diga "que no son nadie" pese a que cada vez son más los que se unen a estas protestas.

Otro de los compañeros, miembro de la sección sindical de la CNT, ha trasladado que pese a lo que digan desde la Comunidad de Madrid sus reivindicaciones con "perfectamente razonables" con recursos "adecuados" y que pasan por la "lógica", además de insistir en pedir a la consejera "negociación", acompañados de una silla de pupitre con la que querían manifestar esta petición.

También desde el Frente de Estudiantes han destacado que aunque se les busque "amedrentar" por parte del Gobierno madrileño con la "represión violenta" de profesores y estudiantes, no van a parar porque la huelga está siendo "un éxito". "Nosotros exigimos la consejera si no se sienta a negociar", ha trasladado. A ello, desde Anticapitalistas han defendido que la lucha va a seguir porque "no se están escuchando las demandas del movimiento" y han pedido acabar con las condiciones de "infrafinanciación".

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