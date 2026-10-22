Pedro Vallín, sobre la visita de Milei: "El problema para el PP no solo son los modales de Milei, sino su bagaje: este señor ha arruinado a su país"

El periodista Pedro Vallín analiza las consecuencias para las derechas, en plena precampaña electoral, de la visita del presidente argentino, Javier Milei, a España.

Apenas unos minutos después de poner un pie en Madrid, el presidente argentino, Javier Milei, de visita en España para apoyar a Vox en la precampaña electoral, insultaba al presidente del Gobierno llamándole dictador y ladrón, así como a una periodista de la Cadena Ser que le hizo una pregunta más que oportuna.

Sin embargo, estos insultos y esta forma de actuar de Milei son, para el periodista Pedro Vallín, algo que "en realidad forma parte del catecismo neotrumpista, porque esto fue lo que hizo Isabel Díaz Ayuso en México, no hace tanto, también a beneficio de la presidenta mexicana".

Ahora bien, "me parece que para el PP no solo el problema son los modales, también es el bagaje: este señor ha arruinado a su país desde que gobierna en Argentina", añade y analiza el periodista, quien quiere terminar su exposición con una frase del personaje de televisión, Will McAvoy.

"McAvoy dice 'soy conservador, solo parezco liberal porque creo que las tormentas, los huracanes los provocan las bajas presiones y no el matrimonio homosexual'", recuerda Vallín. Pues esto, dice, "es un poco así". Esto es, "uno que se siente liberal termina pareciendo rojo porque lo que es, es capacitado, es decir, aspira a no tener cretinos al frente de las naciones importantes de este mundo", concluye Vallín.

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido