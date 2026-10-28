Maestre: "Hay un sistema fallido del AVE, con la inversión en infraestructura y el incremento de viajeros"

El periodista advierte de que el aumento del número de viajeros y de la circulación de trenes debe ir acompañado de una inversión suficiente en el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras ferroviarias.

El periodista Antonio Maestre ha cuestionado que se atribuya el accidente ferroviario de Toledo a un fallo humano sin analizar antes las circunstancias que podrían haberlo provocado. A su juicio, para que se produzca un error de este tipo, primero deben darse una serie de fallos previos en los sistemas de seguridad que permitan que dos trenes coincidan en una misma vía.

"Yo creo que habría que desterrar lo del fallo humano como causa del accidente, al menos por ahora. Para llegar a ese punto ha tenido que ocurrir una serie de situaciones que pueden posibilitar ese fallo humano, pero que antes tienen que haberse producido", ha explicado. Maestre se ha referido a la circulación en modo degradado, un procedimiento que permite mantener la circulación cuando determinados sistemas dejan de funcionar con normalidad. Según ha señalado, para que se llegue a esa situación tienen que producirse fallos en distintos mecanismos de seguridad.

El periodista también ha puesto el foco en la evolución del tráfico ferroviario y en la inversión destinada al mantenimiento de las infraestructuras. "Yo creo que hay un sistema fallido en lo que tiene que ver con el AVE, por lo que tiene que ver con las infraestructuras, con la inversión en infraestructuras y con el incremento de viajeros", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado un dato que atribuye al ministro de Transportes, Óscar Puente: en los años noventa circulaban seis trenes diarios por esa vía, mientras que ahora lo hacen 289. Para Maestre, este aumento del tráfico obliga a preguntarse si la inversión en mantenimiento ha evolucionado al mismo ritmo que la demanda.

Además, ha citado cifras sobre el incremento de viajeros tras la liberalización ferroviaria. Según los datos que ha mencionado, en el primer trimestre de 2023 se registraron 728.000 viajeros, frente a los 1.045.000 del segundo trimestre, lo que supone un aumento del 43%.

"Estamos a lo mejor viendo que las infraestructuras están entrando en una fase crítica", ha advertido. En este contexto, ha planteado la necesidad de conocer con qué frecuencia se producen incidencias en los sistemas de seguridad de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla.

"¿Cuántas veces circulan en modo degradado por la vía de alta velocidad entre Madrid y Sevilla para que el fallo humano sea más posible? Porque, para que se dé un fallo humano, primero tienen que haberse dado unas circunstancias previas. Hay que saber cuántas veces fallan los sistemas de seguridad, cuántas veces cae el sistema B, cuántas veces fallan los sistemas de detección de vía, los cantones o los sistemas ASFA", ha señalado.

Maestre considera que, si una infraestructura crítica soporta cada vez más viajeros y más circulaciones sin una inversión que acompañe ese crecimiento, es necesario analizar si los fallos de los sistemas pueden estar aumentando el riesgo de errores humanos. En su opinión, esta situación podría ayudar a explicar la sucesión de accidentes graves en un periodo reducido.

"Si estamos dependiendo en un sistema como el de alta velocidad, que es un sistema crítico que lleva a muchos viajeros cada vez más, cada vez más rápido, cada vez más trenes sin inversión en infraestructura, y cae todo el tiempo el sistema para que sean los fallos humanos los que lo posibilitan, pues a lo mejor es normal que tengamos dos en menos de un año, en diez meses", ha afirmado.

El periodista ha reforzado su argumento al comparar la frecuencia de los accidentes con el aumento del tráfico ferroviario. Ha mencionado los siniestros de Angrois, Adamuz y el más reciente, aunque ha reconocido que podría estar omitiendo algún otro caso.

"Los hechos caen por su propio peso. Hemos tenido, si no me falla la memoria, tres accidentes graves en la alta velocidad: Angrois, Adamuz y este. Angrois fue hace más de diez años y, en diez meses, dos", ha apuntado.

Por último, ha insistido en que el aumento de viajeros desde la liberalización del sistema debe analizarse junto con la capacidad de las infraestructuras para asumir ese crecimiento. "Los viajeros han aumentado cada trimestre y la estructura ferroviaria es la misma. Y este dato lo dio Óscar Puente: seis trenes diarios en los años noventa y 289 trenes diarios en la actualidad por la misma vía", ha concluido.

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