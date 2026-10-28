La escritora Almudena Villegas Becerril, testigo del accidente de tren de Toledo: "Estábamos bastante asustados"

La escritora Almudena Villegas Becerril ha sido testigo del terrible accidente de tren ocurrido en Toledo. Viajaba en el tren que iba justo detrás de uno de los trenes siniestrados: "Hemos vivido el accidente a cinco minutos de la tragedia".

La escritora e historiadora Almudena Villegas Becerril ha sido testigo del accidente que ha tenido lugar la primera hora de este miércoles tras el choque de dos trenes, un AVE y un Iryo, que ha dejado decenas de fallecidos. Las primeras hipótesis apuntan a un fallo del sistema LZB de frenado automático y a un posterior error humano que acabó con ese fatal choque entre ambos trenes.

Relata la escritora que ella iba justo en el tren que iba detrás del AVE siniestrado, por tanto, "hemos vivido el accidente a cinco minutos de la tragedia", confiesa, explicando lo que le han contado otros testigos presentes en esos trenes.

"Nos han contado que el tren se paró y nos dijeron que había habido un descarrilamiento, pero que media hora estábamos en Madrid (...) Y al cabo de un rato, vimos que estaba pasando algo raro y he pedido que nos dejaran en Ciudad Real, que la teníamos muy cerquita, pero nos han dicho que no podían, que el tren no tenía parada allí. En un momento dado, se han abierto las puertas y hemos salido del tren, porque quedarse en esas condiciones en un tren parado, sin saber si por detrás nos podía chocar un segundo tren, era bastante grave y estábamos bastante asustados".

La gente, admite la escritora, ha reaccionado "impresionante, ayudándose unas a otras, gente llorando, otra diciendo 'Fuera Sánchez' y gritos de 'esto no puede seguir así'... La gente muy indignada y muy solidaria unos con otros, ha sido un ambiente extrañísimo y único. Nunca había vivido algo así".

La historiadora explica que estuvo también muy cerca del accidente de Adamuz, muy cerca y de coger ese tren y salvó. "Y hoy cuando me he salvado del segundo se queda una muy preocupado porque tantas veces no pueden ser tantas casualidades que los trenes estén con esta gravedad extrema en España como si esto fuera un país del tercer mundo (...) Esto no se puede consentir", remata Villegas Becerril.

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