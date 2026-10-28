Afra Blanco: "La seguridad de la alta velocidad no es exclusiva de España, tenemos un modelo bajo el marco europeo"

La sindicalista pide prudencia hasta que avance la investigación del siniestro y recuerda que existen organismos nacionales y europeos encargados de esclarecer las causas y determinar qué ha fallado en los sistemas de seguridad ferroviaria.

Afra Blanco, sindicalista, ha defendido en Al Rojo Vivo que el sistema de seguridad de la alta velocidad española se enmarca en los estándares europeos y ha pedido prudencia hasta que avance la investigación del accidente ferroviario en Toledo, que deja por el momento 68 fallecidos.

"Lo primero que quiero aclarar, porque parece que esto de la seguridad es algo exclusivo de España y el modelo de alta velocidad es exclusivamente español, es que nosotros tenemos un modelo de seguridad que camina bajo el marco de la línea europea. Estamos en común con la línea europea", ha señalado.

Blanco ha matizado que este marco compartido no implica que no puedan producirse fallos, pero ha defendido que las incidencias deben investigarse para determinar qué ha sucedido y adoptar las medidas necesarias para corregirlas. También ha advertido de que esclarecer las causas puede llevar tiempo y ha subrayado que la investigación seguirá su curso, al margen de las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente.

La sindicalista también ha comparado el procedimiento de investigación con el del accidente de Adamuz. En este sentido, ha recordado que la Unión Europea interviene en este tipo de procesos a través de sus organismos ferroviarios y ha defendido la importancia de contar con mecanismos independientes para esclarecer las causas.

"También aquí tenemos la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Tenemos la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea. Tenemos ese control también de la propia Unión Europea y un marco de seguridad europeo. No es algo de un modelo exclusivo español. Es un modelo europeo en el que estamos conviviendo", ha explicado.

Blanco ha concluido que ahora es necesario identificar qué ha fallado en el sistema y determinar las causas concretas del siniestro. "Por supuesto, aquí ha habido un fallo en el sistema. Hay que determinar cuál es ese fallo", ha afirmado.

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