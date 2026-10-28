Un superviviente recuerda los móviles que sonaban entre los restos de los vagones: "Hemos sacado teléfonos para que sus familiares pudieran localizarlos"

Sergio viajaba en el vagón 5 y, tras conseguir salir del tren, ayudó en las labores de rescate de otros pasajeros. En Más Vale Tarde, ha relatado cómo vivió el accidente y la gravedad de lo que encontró al acercarse a los coches delanteros.

Sergio es uno de los supervivientes del accidente ferroviario entre un tren de alta velocidad de Renfe y un Iryo en Toledo. Viajaba en el vagón 5 y, tras conseguir salir del tren, ayudó también en las labores de rescate de otros pasajeros. En Más Vale Tarde, ha relatado cómo vivió el accidente. Durante su testimonio, se le pueden ver algunos rasguños en el rostro. Tras abandonar el vagón en el que viajaba, él y otros supervivientes se dieron cuenta de que los pasajeros de los coches delanteros se encontraban en una situación mucho más grave.

Entre los recuerdos que conserva de aquellos momentos, Sergio relata el sonido constante de los teléfonos móviles que seguían sonando entre los amasijos de hierro de los vagones. "En una de las veces que hemos entrado a los vagones hemos sacado teléfonos porque entendíamos que hay gente que necesita localizar a sus familiares y había decenas de teléfonos", explica.

Una vez fuera, lo primero que hizo fue llamar a su mujer, a su madre y a su hermano para tranquilizarlos. "Me di cuenta de que lo iban a ver en la tele, no quiero que se asuste y dar un mensaje tranquilizador", cuenta. Pese a encontrarse bien físicamente, reconoce que necesitará tiempo para asimilar lo ocurrido: "Vamos a necesitar un tiempo para poder asimilar esto como algo que ha ocurrido en un sistema que tenemos plena confianza, que son los trenes, y esto te cambia la perspectiva. Esto ha sido un golpe y yo estoy bien, esto es una tragedia".

Sergio también recuerda la llegada de los servicios de emergencia y las dificultades que encontraron para acceder al lugar del accidente. "A los primeros que he visto es a la Guardia Civil de Tráfico, que llegaron a los 10 minutos, y luego llegaron las ambulancias y bomberos, pero el acceso era complicado. Han llegado como goteo porque el acceso solo permitía un vehículo". Según relata, unos 25 o 30 minutos después del accidente ya había bomberos, policías y personal sanitario en la zona.

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