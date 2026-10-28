Cembrero, sobre Óscar Puente: "No le estoy echando la culpa al ministro del accidente, pero sí creo que debería dimitir"

El periodista recuerda el orgullo que despertaba la red española de alta velocidad y advierte de que el siniestro tendrá consecuencias políticas. Además, señala los problemas de la infraestructura ferroviaria y defiende que deben asumirse responsabilidades.

En Al Rojo Vivo, Ignacio Cembrero ha recordado el orgullo que despertaba la red española de alta velocidad antes del accidente ferroviario en Toledo, en el que han colisionado un AVE y un Iryo. "La época en que los españoles estábamos muy orgullosos de nuestra red de alta velocidad, que es la que en Europa tiene más kilómetros y es la segunda del mundo después de la China", ha señalado.

El periodista considera que el accidente acabará teniendo una importante dimensión política, especialmente por el perfil del ministro de Transportes, Óscar Puente. "Este accidente, como todo lo que sucede en España, se va a acabar politizando y en buena medida. El perfil del ministro de Transportes, Óscar Puente, va a contribuir a que se politice aún más porque él mismo se ha metido. Se presta mucho a esto", ha afirmado.

Cembrero ha aclarado que no responsabiliza directamente al ministro de lo ocurrido, pero sí ha defendido que debería dimitir. "No le estoy echando la culpa al ministro del accidente, pero sí creo que debería dimitir, como lo hizo hace tres años en Grecia el ministro de Transportes, después de un gran accidente ferroviario en el que hubo, si no recuerdo mal, algo menos de 40 muertos", ha explicado, en referencia al siniestro ocurrido en el país heleno.

Ante estas declaraciones, el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, le ha preguntado por qué considera que Puente debería asumir esa responsabilidad. Cembrero ha respondido que, a su juicio, en España también deberían asumirse responsabilidades políticas cuando se producen tragedias de esta magnitud.

"En este país hay que, de vez en cuando, asumir responsabilidades políticas. No estoy diciendo que él sea el causante de este accidente", ha precisado. El periodista ha apuntado, además, a los problemas que arrastra la red ferroviaria, entre ellos las numerosas limitaciones de velocidad que afectan a la circulación de los trenes.

"Basta con ver el número muy elevado que tiene de limitaciones de velocidad en toda la red y que sufrimos aquellos que viajamos con regularidad en tren. Si no me equivoco, después del accidente de Adamuz, Renfe y Adif tuvieron 900 limitaciones de velocidad en toda su red. Son muchas", ha señalado.

Por último, Cembrero ha insistido en que la exigencia de responsabilidades políticas no implica atribuir al ministro la causa directa del accidente. "Lo han hecho ministros en Grecia, lo han hecho ministros en Países Bajos y yo creo que le toca el turno a Óscar Puente", ha concluido.

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