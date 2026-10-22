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Caso Lezo

Aguirre defiende la construcción del campo de golf que llevó al banquillo a su vicepresidente: "Mejor eso que un helipuerto para Bono y el rey Juan Carlos"

Los detalles Sobre el encarcelamiento de Ignacio González, aunque Aguirre ha señalado que no niega la presunción de inocencia, ha destacado que cuando un juez encarcela a un político es porque "tiene indicios".

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre tras declarar como testigo en el juicio del caso Lezo La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre tras declarar como testigo en el juicio del caso LezoAgencia EFE
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La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha defendido ante la Audiencia Nacional la construcción del campo de golf que llevó al banquillo a su vicepresidente Ignacio González en el caso de corrupción Lezo.

"Mejor eso que un helipuerto para Bono y el rey Juan Carlos", ha dicho Aguirre en su declaración como testigo, donde ha señalado que la idea de la cancha de prácticas fue suya.

Según ha contado, en Tokio vio que había dentro de la ciudad muchos lugares con cancha de prácticas. Entonces, propuso la idea y le dijeron que era difícil por las vigas que había encima del agua. "La idea fue enteramente mía. Me parecía que tener ese espacio en Chamberí, un distrito sin parques ni zonas deportivas, era una buena idea", ha dicho.

De esta manera, Aguirre ha señalado que la Alcaldía no dio consideración de interés general al proyecto y denegó la licencia y ha comentado que "antes del campo de golf, había un helipuerto en el que Bono aterrizaba para ir a su casa. Creo que el rey Juan Carlos también lo utilizaba. Eran nueve hectáreas y yo quería que lo aprovecharan los vecinos".

En esta causa se enjuician presuntas irregularidades en las adjudicaciones de las obras de un campo de golf en terrenos de Canal de Isabel II y de un contrato para la gestión de explotación de las instalaciones deportivas de este ente público madrileño para beneficiar a un hermano y un cuñado suyos.

Ignacio González, que estuvo seis meses en prisión tras ser detenido en 2017, está acusado en esta pieza del caso por unos hechos que se remontan a 2004 y 2006 cuando era vicepresidente del Gobierno autonómico encabezado por Esperanza Aguirre y presidía Canal de Isabel II y se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de seis años de prisión por supuesto delito de cohecho.

En su declaración, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que no recuerda quién gestionó la licencia ni de qué chanchullos habló en su momento. "Yo dimití por responsabilidad política", ha dicho.

Sobre el encarcelamiento de Ignacio González, Aguirre ha señalado que no niega la presunción de inocencia pero ha destacado que cuando un juez encarcela a un político es porque "tiene indicios".

Aguirre ha comentado que el Canal de Isabel II era propiedad de la Comunidad de Madrid pero la gestión la llevaba el consejo de Administración. Así, ha asegurado que "nunca" le trasladaron detalles sobre el proyecto ni sobre la adjudicataria. Ni Ignacio González ni Ildefonso de Miguel, gerente del Canal.

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