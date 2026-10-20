La Delegación del Gobierno en Madrid ordena una nueva investigación por las cargas policiales contra los profesores

Los detalles Fuentes de Delegación han insistido a laSexta que siempre se reclama que "las actuaciones policiales atiendan a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad que marca la ley, y que se analice y responda cuando pueda incumplirse cualquiera de estos principios".

La Delegación del Gobierno en Madrid ha iniciado una nueva investigación sobre las cargas policiales ocurridas durante una protesta de profesores frente a un acto de Isabel Díaz Ayuso, en el contexto de la huelga indefinida de educación. La Delegación insiste en la importancia de que las actuaciones policiales respeten los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Las cargas se produjeron cuando los docentes se acercaron a un acto de Ayuso, quien, tras criticar a los manifestantes, tuvo que permanecer en el lugar hasta que la policía despejó la zona. En respuesta, se ha convocado otra manifestación para este martes.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha ordenado una nueva investigación por las cargas policiales contra los profesores que protestaban este lunes a las puertas de un acto de Isabel Díaz Ayuso en el marco de la huelga indefinida de educación.

Fuentes de Delegación han insistido a laSexta que siempre se reclama que "las actuaciones policiales atiendan a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad que marca la ley, y que se analice y responda cuando pueda incumplirse cualquiera de estos principios".

Las cargas policiales tuvieron lugar este lunes cuando los docentes que protestaban frente a la Consejería de Educación, se acercaron a un acto que Ayuso tenía a solo 10 minutos andando desde allí.

Tras criticar a los docentes, e incluso llamarles "coro rociero", Ayuso se bajó del escenario a las 13:30. Pero lejos de poder irse, se tuvo que quedar 40 minutos más. Hasta que finalmente y, con algo de brutalidad policial, los agentes despejaron la calle y Ayuso se pudo ir escoltada y abucheada.

Como respuesta, han vuelto a convocar una nueva manifestación para este martes por la tarde que empezará en la Delegación del Gobierno y terminará en la Consejería de Educación.

La decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid no se ha sentado especialmente bien a la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha acusado al Gobierno de culpar "siempre de todo a la Policía".

"Qué vergüenza de Gobierno, que siempre culpa de todo a la Policía. Que cuenten cómo la Delegación permitió a los manifestantes desplazarse desde donde tenía autorizada la concentración", ha escrito Ayuso en su cuenta de X. "Claro que habrá paz en las calles de Madrid: a partir del 29N", ha añadido.

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