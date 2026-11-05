Lucía Méndez, tras el 'caso Koldo': "Esta mañana, alguien del PSOE me ha dicho: 'Es imposible seguir el guion'"

La periodista reflexiona sobre la acumulación de escándalos judiciales y políticos que afectan al Ejecutivo y advierte de que el desgaste del Gobierno responde a una sucesión de acontecimientos a lo largo de toda la legislatura.

La periodista Lucía Méndez ha reaccionado en Al Rojo Vivo a las declaraciones de Koldo García en la Cadena SER, donde el exasesor de José Luis Ábalos asegura que Alberto Durán, abogado del PP en las causas que afectan al PSOE y al Gobierno, le ofreció pagar sus gastos de defensa y un millón de euros adicional, a través de la empresa editora de OkDiario, a cambio de información que permitiera derrocar a Pedro Sánchez. "Pues, ¿cómo no sorprenderse por todo lo que pasa? Esta mañana alguien del PSOE me ha dicho: 'Ya es imposible seguir el guion'. Para los ciudadanos es imposible salir del guion", ha señalado la periodista.

Ante estas declaraciones, Antonio García Ferreras ha ironizado sobre la sucesión de acontecimientos políticos y judiciales: "Netflix, Netflix. Es una broma. Se queda corto. La realidad siempre supera a la ficción".

Méndez ha puesto también el foco en la situación judicial de Ábalos y en el impacto que puede tener la acumulación de escándalos sobre el Gobierno. "Uno piensa: José Luis Ábalos está cumpliendo 24 años de cárcel. Es decir, que no es ninguna bobada. 24 años de cárcel. Hoy que nos hemos olvidado de él porque está ahí en una celda. Pero era una persona muy importante, claro, 24 años de cárcel y aún tiene la posibilidad de que le condenen a otros 24. No sé, es una cosa un poco extraña, ¿no?", ha reflexionado.

La periodista ha cuestionado, además, la idea de que los procedimientos judiciales puedan ralentizarse durante las campañas electorales y ha defendido que los jueces continúan haciendo su trabajo. A su juicio, el desgaste del Ejecutivo no depende únicamente de un episodio concreto, sino de la acumulación de acontecimientos durante toda la legislatura. "Yo creo que el voto de la gente se decide en general por cosas, digamos, no por el último acontecimiento. [...] Todo esto acumulado es lo que yo creo que puede llevar a que los ciudadanos españoles castiguen a este Gobierno. Lo demás, lo demás, es el día a día", ha concluido.

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido