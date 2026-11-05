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Una profesora, tras la detención de un docente en las protestas: "Ha sido injusta y desproporcionada"
Ana Castedo, que presenció el arresto durante la movilización en Madrid, denuncia que varios agentes tiraron al suelo y arrastraron a su compañero mientras participaba en la concentración pacífica de docentes.
Tras las protestas frente a la Consejería de Educación, parte de los docentes se ha desplazado hasta la comisaría municipal de Leganitos, donde se concentran entre 100 y 150 personas para apoyar al compañero detenido durante la movilización. Ana Castedo, profesora del Colegio San Sonia de Talamanca del Jarama y participante en la huelga, ha presenciado el arresto y denuncia la actuación policial en Al Rojo Vivo.
"Ha sido una detención totalmente injusta y desproporcionada. Nosotros estábamos manifestándonos de forma pacífica. Cuando estábamos bajando la manifestación, ya un policía municipal se ha encarado con él y le ha estado empujando para que se quitara de la calle y ya ha actuado de una forma totalmente violenta", ha relatado. Según su testimonio, posteriormente un agente de paisano se acercó a pedirle la documentación y, poco después, varios policías se dirigieron directamente hacia su compañero para detenerlo. "Le han tirado al suelo y han arrastrado por el suelo. Han saltado las gafas, el cristal, el móvil. Y han quitado la ropa al detenerle. Le han arrastrado por el suelo. Ha sido totalmente desproporcionado", ha denunciado.
La profesora insiste en que el docente participaba en la protesta de manera pacífica, como el resto de sus compañeros, y cuestiona los motivos del arresto. "No entendemos por qué esta actuación policial hacia nosotros. Nos manifestamos de una forma pacífica y lo llevamos haciendo desde hace cuatro semanas. No entendemos por qué tienen esa actuación hacia nosotros", ha señalado. Castedo asegura que la concentración acababa de comenzar y que no se había producido ningún incidente que justificara, a su juicio, una detención de estas características.
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