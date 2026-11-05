Monrosi analiza electoralmente los nuevos registros del caso Koldo: "No creo que al PSOE le desgaste, salvo giro inesperado de los acontecimientos, ya lo pagaron"

La UCO registra la casa de Ábalos, requiere información a Adif y detiene a seis personas en una nueva pieza del caso Koldo. El periodista de elDiario.es, José Enrique Monrosi, analiza en Al Rojo Vivo, desde un punto de vista electoral y de campaña de cara a las elecciones del 29N, estas nuevas informaciones.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha desplegado un operativo relacionado con la apertura de una pieza separada secreta del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional. De momento, sabemos que la UCO está registrando la casa de José Luis Ábalos, en Valencia, ha requerido información a Adif y ha detenido a seis personas en esta nueva pieza del caso Koldo.

No obstante, y según señala el periodista de elDiario.es, José Enrique Monrosi, "todavía tenemos poca información sobre esta operación para sacar conclusiones políticas". Sin embargo, lo que sí, cree, es que este caso estaría ya amortizado electoralmente.

Según sus palabras, "la corrupción del Partido Socialista o la decisión de encomendar a personas como José Luis Ábalos tareas tan importantes en el partido y en la Moncloa, lo que tuvo que pagar Pedro Sánchez, electoralmente y socialmente, de cara a su votante y a su electorado, Pedro Sánchez, salvo giro inesperado de los acontecimientos y que se ponga alguna información relevante sobre la mesa, ya lo pagaron, ya pagaron ese desgaste".

Esto es, "no me parece que la información que tengamos a día de hoy aporte ningún salto cualitativo respecto al señalamiento al presidente del Gobierno o la responsabilidad directa del presidente del Gobierno, más allá de que ese es su gran agujero negro".

De este modo, analiza Monrosi, "la gente está mucho más dispuesta a perdonar errores de gestión (como por ejemplo la crisis de Ceuta) que traiciones". "Y la corrupción de un Gobierno que llegó precisamente para combatirla y como han tenido toda la corrupción del Partido Popular, creo que eso sí es algo que mucha gente, mucho votante socialista, no se lo perdonará nunca a este PSOE", concluye.

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