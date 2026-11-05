Monrosi: "La gestión de Ábalos en Transportes es el gran agujero negro de Sánchez"

El periodista analiza las acusaciones de Koldo sobre el supuesto ofrecimiento del PP y pone el foco en la documentación que, según la Cadena SER, respaldaría los contactos para obtener información contra el presidente.

Koldo García ha asegurado a la Cadena SER que pactó con el abogado del Partido Popular el pago de un millón de euros a cambio de facilitar información comprometedora contra Pedro Sánchez. Tras conocerse estas declaraciones, José Enrique Monrosi ha valorado en Al Rojo Vivo la gravedad de las acusaciones, aunque ha pedido mantener la cautela ante la versión del exasesor ministerial.

"Esto último es grave, aunque también todo lo que venga de Koldo habrá que ponerlo en cuarentena hasta que se demuestre lo contrario. Lo que pasa es que la Cadena SER acredita con documentación, con facturas y con grabaciones que esa operación, al parecer, estuvo en marcha: que el Partido Popular, a través de OKDIARIO, intentó comprar a Koldo García para tener munición contra el presidente del Gobierno", ha señalado el periodista.

Monrosi también ha restado importancia a las informaciones sobre el supuesto chófer de Pedro Sánchez y ha puesto el foco en el papel que desempeñaron Ábalos y su entorno en el Ministerio de Transportes. "El verdadero chófer de Pedro Sánchez en aquellos tiempos era Koldo García. Ese era el verdadero chófer. Y, evidentemente, todo lo que tiene que ver con José Luis Ábalos y su tropa en un sitio como el Ministerio de Transportes, que luego hemos visto durante todo el Gobierno de Pedro Sánchez, pues la evolución que ha tenido es, sin duda, el agujero negro de este presidente del Gobierno y de este Ejecutivo al completo", ha concluido.

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