El politólogo ha analizado en Al Rojo Vivo el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, la polémica sobre el formato del debate y la expectación que generan estos enfrentamientos frente a los debates a cuatro.

La reacción de Ernest Urtasun al cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha sido cuestionar que este formato represente la realidad política del país. A su juicio, el debate debería ser a cuatro para reflejar mejor la pluralidad del escenario político. Sobre esta cuestión, el politólogo Lluís Orriols ha señalado en Al Rojo Vivo que entiende la postura del ministro, aunque considera que los cara a cara también tienen una relevancia política y mediática indiscutible.

"Sí, yo entiendo la postura de Urtasun ante un contexto de sistema multipartidista, requiere de información de todos los partidos y, por lo tanto, en términos de servicio público necesitamos saber qué proponen el resto. Pero esto de que no refleja una realidad también es matizable, porque en realidad reflejan mucho interés. Es decir, los cara a cara generan incluso más interés", ha explicado. Preguntado por si despierta más expectación un enfrentamiento entre dos candidatos que un debate a cuatro, Orriols ha insistido en que "ciertamente generan muchísimo, muchísimo interés". "Por tanto, algo habrá de lo que decía, más allá de que el sistema es a cuatro o a cinco, o incluso a más, porque desde luego hay sistemas de partidos regionalizados. Al final del día hay dos personas que pueden ser presidentes", ha añadido.

Por otro lado, preguntado por Antonio García Ferreras sobre la trascendencia que puede tener el debate y si todavía existe una competición clara por la primera posición, Orriols ha rebajado las expectativas sobre su impacto electoral. "Mira, si me estás preguntando exactamente por cómo va a ser, si va a quedar primero uno u otro, yo te pregunto. Yo no hago estimación electoral, por lo tanto, no te sabría decir. Pero, en todo caso, lo que sí que quiero poner, como siempre, Ferreras, ya lo siento, porque en términos televisivos es mejor decir otra cosa: va a influir entre poco o nada, entre poco o nada".

El politólogo ha matizado que no niega que las campañas electorales tengan efectos, pero ha advertido de que los estudios académicos sobre su impacto ofrecen resultados poco alentadores para quienes esperan que los debates cambien sustancialmente la competición. "Yo siempre digo que lo que estamos viendo, las encuestas, no es una carrera como si fuera un videojuego. Lo que estamos viendo es una Polaroid revelándose. Es una fotografía que ya teníamos, pero que no la vemos aún de forma nítida porque mucha gente aún no revela de forma explícita su preferencia. No es que no la tenga, la tiene", ha explicado.

En este sentido, Orriols ha defendido que buena parte de quienes aparecen como indecisos en las encuestas ya tienen una orientación política, aunque no la expresen abiertamente. "Yo siempre digo que cuando estoy aquí, la gran mayoría, la gran mayoría de los indecisos tienen una estructura. Otra cosa es que sea difícil, pero tienen una estructura. Muchos de ellos son abstencionistas ocultos, otros tienen ya unas preferencias". A su juicio, la dificultad está en estimar cómo se traducirán esas preferencias en votos y, especialmente, en calcular la participación o la posible entrada de nuevas fuerzas políticas.

Por último, Orriols ha reivindicado el valor de estos encuentros más allá de su capacidad para modificar las preferencias electorales. "¿Sabes lo que es lo más importante de este debate? Que es una cuestión de servicio público. Las campañas electorales están para informar, para informar a la gente. Por lo tanto, más allá de si va a influir en un puñado de votos, lo que es crucial y trascendental es que en una campaña electoral necesitamos este tipo de eventos en términos de servicio público", ha concluido.

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