Los detalles El PSOE ha respondido al vídeo del PP imitando a Lula con uno con Pedro Sánchez como un protagonista del que relata cada detalle de su vida hasta acabar venciendo a un dragón de tres cabezas con Trump, Netanyahu y Milei.

A diez días de las elecciones, y con los dos principales debates entre candidatos aún por celebrarse, los partidos se lanzan a por el voto de lo jóvenes de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre. Un voto que, según las encuestas, puede ser más decisivo que nunca para decidir la gobernabilidad.

Por ello, las formaciones han lanzado en sus redes sociales diversos vídeos en los que sus candidatos aparecen como protagonistas. El PSOE ha lanzado 'Super Perro Bros', un vídeojuego emulando a Súper Mario en el que un perro con gorra roja va recogiendo huesos y rosas y esquivando buitres y monstruos con tijeras hasta que, al final, supera a un muñeco con una estética parecida a Javier Milei con una motosierra.

"Se le da la vuelta al meme y se presenta como un héroe humanizado", explica Ernesto Pascual, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Por su parte, Vox ha diseñado hasta trece pantallas donde muestran lo que para ellos es el 'reto del sentido común'. Unas pantallas en las que se juega a expulsar a los africanos de Ceuta o incluso a usar la violencia, a martillazos, para echar a los okupas. "Plantea cómo ve su mundo a través de retos que tienes que cumplir en cada una de las ciudades", detalla Pascual.

El Frente Amplio también está preparando su videojuego. Tiene como personaje estrella a Isabel Díaz Ayuso, que aparece convertida directamente en Godzilla e incluso dispone de su propio ático.

Antes, el PP ya había convertido a Feijóo en héroe de dibujos animados emulando el famoso vídeo del presidente brasileño, Lula da Silva. Ahora, el creador de ese viral ha publicado uno con Pedro Sánchez como un protagonista del que relata cada detalle de su vida hasta acabar venciendo a un dragón de tres cabezas con Trump, Netanyahu y Milei.

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