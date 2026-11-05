Lamet, sobre Sánchez y el PSOE tras la dimisión de Puente: "Le da un argumento para taponar un poco la herida, pero no taponará la hemorragia"

El periodista Juanma Lamet analiza en este vídeo el cambio de la campaña del PSOE tras la dimisión del ya exministro de Transportes, Óscar Puente.

Este pasado martes, seis días después de la tragedia de Urda, Óscar Puente presentaba su dimisión (también anunciaba que no iría en las listas del PSOE en las elecciones generales de este 29N) en la Diputación Permanente tras haber dado durante más de cuatro horas explicaciones sobre el fatal accidente y, en general, sobre el estado del sistema ferroviario español, a todos los grupos parlamentarios.

"Está claro que la estrategia del Partido Socialista cambia a posteriori de la dimisión, una dimisión que a mí me parece correcta porque asume su deber, ya que es irrespirable para una institución como el Ministerio de Transportes que hayan ocurrido dos accidentes, con más de 115 fallecidos", afirma en Al Rojo Vivo el periodista de El Mundo, Juanma Lamet.

Sí que es verdad, analiza el periodista, que el ya exministro "a Sánchez le servía de pararrayos, porque ahora todos los impactos van hacia él" y "ahora la dimisión le da un argumento para taponar un poquitito la herida, pero no va a taponar la hemorragia que ha creado esta tragedia".

Por su parte, en cuanto al argumento y lema del PSOE, que el propio Puente pronunció en su renuncia y después en sus redes sociales, acompañada de una viñeta de Forges, "es un argumento que le sirve para la campaña", sin embargo, y según su opinión, "el PSOE no puede sacar pecho".

Según su argumento, "no será igual en esta dimisión, pero la gerente del PSOE está imputada y no dimite; el DAO de la Guardia Civil está imputado y no dimite; la directora de la Guardia Civil está imputada y no dimite; Zapatero está imputado y sigue respaldado por el presidente del Gobierno...". Por tanto, "cuidado con santificar ahora al PSOE por una dimisión que era su deber", sentencia Lamet.

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