Fesser destaca que "EEUU estrena país nuevo" tras las 'midterms': "Texas vuelve a pronunciarse Tejas gracias al voto hispano"

Guillermo Fesser afirma que "EEUU estrena país nuevo" tras las elecciones de nuevo mandato porque sus resultados, llenos de primeras veces, "corroboran la mayor grandeza de EEUU, la diversidad que quieren negar los MAGA".

Guillermo Fesser analiza en este vídeo de El Intermedio los resultados de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, las conocidas como 'mid-term', en las que se renueva la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de los gobernadores de 34 estados.

"Lo cierto es que son unos resultados repletos de primeras veces, ¿cuál destacarías?", pregunta Sandra Sabatés al periodista, que responde que "todas" porque "corroboran la mayor grandeza de EEUU, la diversidad que quieren negar los MAGA". Además, "entre los candidatos elegidos están Keisha Lance Bottoms, primera gobernadora negra de la historia, en Georgina; Chris Pappas, primer senador abiertamente gay de la historia, de Nuevo Hampshire; y Melat Kiros, la primera congresista de la generación z, de Denver.

Aunque, sin duda, Fesser reconoce que, para él, "lo más emocionante ha sido que Texas vuelve a pronunciarse Tejas gracias al voto hispano, que voto en masa a Trump en 2024 y ahora le huye como la peste". "Estados Unidos estrena país nuevo", destaca Fesser tras enumerar los hispanos que han ganado en estas elecciones de medio mandato.

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