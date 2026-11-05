Pedro Rodríguez, tras el 'trumpazo': "El problema de Trump es que se cree sus propias mentiras y piensa que su gestión ha sido un éxito"

El profesor en Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, analiza la contundente derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato en EEUU.

Los demócratas han barrido por completo a los republicanos, tanto en el Senado como en la Cámara, en las 'midterms' en EEUU, en lo que ha sido un duda un revés para Donald Trump. Una 'ola azul' ha recorrido Estados Unidos con victorias demócratas en bastiones históricamente republicanos.

El profesor Pedro Rodríguez cree que el presidente de los EEUU no ha asumido la derrota: "El problema de Trump no son las mentiras, sino que él se cree sus mentiras. Ya estamos en un estadio de degradación en el que él mismo se cree sus propias mentiras".

Esto es, "él cree que su gestión es un éxito, que va a ganar la guerra con Irán, que la guerra comercial ha sido un acierto total, que sus enemigos son muy débiles y sus admiradores incondicionales y que, en cierta manera, él va a ganar todas las elecciones que se le pongan por delante. Yo creo que él vive ya en el colmo de la realidad paralela", explica el profesor.

Sin embargo, mientras, la política sigue. Esto es, "empieza la carrera presidencial en dos años, empieza el nuevo Congreso a partir de enero...", detalla Rodríguez, y aunque él ahora sea "un pato cojo", como señala Antonio García Ferreras, "él ha demostrado siempre la habilidad chaquetera de supervivencia", añade Rodríguez, "y esta idea del negocio inmobiliario de Nueva York, que tus rivales acérrimos hoy son tus socios de mañana para el siguiente pelotazo, creo que esa lógica inmobiliaria se puede imponer a partir de ahora".

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