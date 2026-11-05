Manuel Cobo, tras conocer los nuevos registros en el marco del caso Koldo: "No solo han descarrilado los trenes, sino que ha descarrilado toda la legislatura desde su inicio"

El diputado del PP vincula la crisis política del Gobierno con los acuerdos de investidura y las investigaciones que afectan a figuras próximas a Pedro Sánchez, y denuncia el engaño a la ciudadanía en el caso de Óscar Puente.

Manuel Cobo, diputado del PP, ha cargado contra el Gobierno en Al Rojo Vivo tras conocerse los nuevos registros en el marco del caso Koldo. El analista ha calificado la actual etapa política como "una legislatura terrible" y ha establecido un paralelismo entre la crisis ferroviaria y la situación del Ejecutivo: "No solo han descarrilado los trenes, ha descarrilado la legislatura".

Cobo ha situado el origen de esta crisis en los acuerdos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez y ha recordado la amnistía, que el propio presidente y otros dirigentes socialistas aseguraron inicialmente que no tenía cabida en el ordenamiento jurídico. A su juicio, la situación se ha agravado por las investigaciones que afectan a figuras próximas al jefe del Ejecutivo. "Solo pensar que cuatro personas tan cercanas, tan importantes, tan de guardia pretoriana de Sánchez como han sido Ábalos, Cerdán, Zapatero y Puente, todos ellos unos con condena ya y otros con una imputación grave. Me parece que definen la legislatura", ha señalado.

En cuanto a Óscar Puente, ha considerado que su caso presenta una gravedad especial por las posibles consecuencias económicas, aunque ha matizado que hay que esperar al procedimiento judicial. No obstante, ha acusado al ministro de haber engañado a la ciudadanía: "A mí y a mucha gente nos parece que ha engañado a la ciudadanía, les ha engañado en Adamuz, nos engañó a todos. Y en este caso también".

Por último, Cobo ha denunciado la filtración de conversaciones relacionadas con la investigación ferroviaria y ha establecido una comparación con la difusión de sumarios judiciales. "Permitidme una frase en cuanto a que ha parecido que aquellos sumarios secretos que enseguida se filtran, mucho más grave y mucho más abominable fue la filtración de la conversación el otro día de un trabajador de control de Renfe con el maquinista. Eso me parece abominable", ha concluido.

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