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Protestas

Varios profesores se encierran en la sede de Educación en Madrid para exigir una reunión

¿Qué está pasando? Los docentes se han encerrado en la Consejería de Educación madrileña exigiendo una reunión con la consejera. Fuera del recinto, decenas de personas claman por la educación pública.

Protesta por la educación en Madrid Protesta por la educación en MadridAgencia EFE

Nueve profesores se han encerrado en la sede de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en el marco de las protestas y de la huelga de docentes. Los maestros y maestras exigen una reunión con Mercedes Zarzalejo, consejera madrileña.

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